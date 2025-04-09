"Ему немного скучно": стало известно, чем занимается пенсионер Фьюри на отдыхе

После второго поражения от Александра Усика в декабре прошлого года Тайсон Фьюри принял важное решение. "Цыганский король" сообщил, что завершил боксерскую карьеру.

Спенсер Браун поделился мыслями относительно Тайсона Фьюри. Представитель бывшего британского боксера рассказал, чем занимается его подопечный на пенсии, пишет 24 канал со ссылкой на iFL TV.

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Тайсону скучно на пенсии

Спенсер Браун заявил, что Тайсон Фьюри сейчас наслаждается отдыхом. "Цыганский король" продолжает заниматься спортом, однако он не рассматривает возвращение в профессиональный ринг.

Ему немного скучно, но он все равно был в хорошем настроении. Кажется, на выходных он был на дне рождении и немного выпил пива. Собирается ли он снова драться? Он на пенсии. Возможно, ему сейчас немного скучно, но это нормально. Тайсон просто наслаждается жизнью, бегает каждый день. Он очень хорошо выглядит: загорелый, подтянутый,

– сказал Браун.

Представитель экс-чемпиона мира отметил, что Фьюри придерживается диеты. Ранее Тайсон употреблял много сладостей, но пока он воздерживается от этого.

Ранее Карл Фроч рассказал, что вернет Тайсона Фьюри в бокс. Бывший чемпион мира считает, что "Цыганский король" будет драться против Энтони Джошуа за солидную сумму.