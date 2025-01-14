Промоутер Фьюри оценил шансы на возвращение Тайсона в ринг

В понедельник, 13 января, британский боксер Тайсон Фьюри неожиданно объявил об окончании профессиональной карьеры. "Цыганский король" решил, что достаточно уже сделал для профессионального бокса.

Решение "Цыганского короля" об окончании карьеры прокомментировал его промоутер Фрэнк Уоррен. По его словам, он радуется, что Тайсон принял такое решение в пользу своей семьи, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Какие шансы на возвращение Фьюри

Известный промоутер оценил шансы на возвращение Тайсона в ринг ради боя против Энтони Джошуа.

Я очень рад за Тайсона. Надеюсь, он будет наслаждаться жизнью. Бой с Джошуа? Все зависит от Фьюри. Если он захочет, то бой состоится. Если не захочет, то не состоится. Он больше никому и ничего доказывать не должен. Он является одним из лучших супертяжей в истории,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Если Тайсон не изменит своего решения, то получается, что Александр Усик поставил точку на карьере Фьюри.

Напомним, что бой Фьюри – Джошуа входил в планы главы по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха. Также в боксерском сообществе делали свои прогнозы на победителя этого поединка.

Ранее Тайсон делал заявления относительно возможного боя против Владимира Кличко, если тот таки официально вернется в ринг. Британец уверял, что за большие деньги готов дать реванш легенде бокса из Украины.