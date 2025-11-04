Или это Усик: Фьюри может вернуться в ринг ради неожиданного соперника

СМИ продолжают возвращать Тайсона Фьюри в боксерский ринг. Стало известно, что британский бывший боксер может подраться против Логана Пола.

Сообщается, что сейчас стороны Тайсона Фьюри и Логана Пола ведут переговоры о очном поединке. Если удастся договориться, то этот бой будет иметь выставочный характер, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Reports.

С кем может подраться Тайсон Фьюри?

Противостояние Фьюри – Пол-старший может состояться в феврале следующего 2026 года. Команды рассматривают два варианта проведения выставочного поединка. Речь идет о Лас-Вегасе или Саудовской Аравии.

Также известно, что их поединок может состояться по измененным правилам и с использованием перчаток весом 8 унций.

Интересно, что пресса продолжает приписывать Фьюри британскую битву против Энтони Джошуа и даже трилогию с Александром Усиком. Зато Тайсон откровенно удивил ответом в интервью ютуб-каналу FurociTV, почему третий поединок против Усика может негативно повлиять на его детей.

"Я не разговаривал с Усиком после реванша, но знаю, что он говорил что-то хорошее, даже не негативное – что он не против третьего поединка. Конечно, мы оба получили бы большой гонорар, но зачем мне это нужно? Если вы дадите мне еще 100 миллионов – что я с ними буду делать? Это не изменит ни моей жизни, ни жизни моих детей, ни жизни моих внуков. Это просто сделает их развращенными и испорченными людьми", – заявлял Тайсон.

В то же время промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, почему Усик выгодно третий раз подраться с Тайсоном.

