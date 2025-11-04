Чи це Усик: Ф'юрі може повернутись у ринг заради несподіваного суперника

ЗМІ продовжують повертати Тайсона Ф'юрі у боксерський ринг. Стало відомо, що британський колишній боксер може побитись проти Логана Пола.

Повідомляється, що наразі сторони Тайсона Ф'юрі та Логана Пола ведуть перемовини щодо очного двобою. Якщо вдасться домовитись, то цей бій буде мати виставковий характер, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Reports.

Цікаво Менеджер Усика оцінив шанси на проведення третього бою проти Ф'юрі

З ким може побитись Тайсон Ф'юрі?

Протистояння Ф'юрі – Пол-старший може відбутись у лютому наступного 2026 року. Команди розглядають два варіанти проведення виставкового двобою. Мова йде про Лас-Вегас або Саудівську Аравію.

Також відомо, що їх поєдинок може відбутись за зміненими правилами та з використанням рукавичок вагою 8 унцій.

Цікаво, що преса продовжує приписувати Ф'юрі британську битву проти Ентоні Джошуа та навіть трилогію із Олександром Усиком. Натомість Тайсон відверто здивував відповіддю в інтерв'ю ютуб-каналу FurociTV, чому третій двобій проти Усика може негативно вплинути на його дітей.

"Я не розмовляв з Усиком після реваншу, але знаю, що він казав щось хороше, навіть не негативне – що він не проти третього поєдинку. Звісно, ми обоє отримали б великий гонорар, але навіщо мені це потрібно? Якщо ви дасте мені ще 100 мільйонів – що я з ними робитиму? Це не змінить ні мого життя, ні життя моїх дітей, ні життя моїх онуків. Це просто зробить їх розбещеними і зіпсованими людьми", – заявляв Тайсон.

Водночас промоутер Френк Воррен розповів, чому Усик вигідно третє побитись із Тайсоном.

Що відомо про статистику Ф'юрі та Пола?