"Я его нокаутирую": Фьюри сделал заявление перед боем с Махмудовым
- Тайсон Фьюри планирует победить Арсланбека Махмудова, используя провокационную тактику, и попытается завершить бой нокаутом.
- Фьюри рассматривает возможность завершения карьеры после боя с Махмудовым, сосредотачиваясь только на этом поединке.
В субботу, 11 апреля, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выйдет в ринг против российского боксера Арсланбека Махмудова. Этот бой станет для Фьюри первым после возвращения: в январе 2025 года он заявил о завершении карьеры после двух подряд поражений от Александра Усика.
Ирландский боксер поделился своими мыслями в ютуб-канале OOOSCH TV относительно предстоящего поединка.
Что сказал Фьюри о предстоящем бое с Махмудовым?
Он заявил, что планирует не только победить, но и получить удовольствие от боя.
По словам спортсмена, он намерен действовать провокационно в ринге – дразнить соперника, экспериментировать со стойкой и психологически давить. Фьюри убежден, что сможет вывести оппонента из равновесия, после чего попытается завершить бой нокаутом.
Я собираюсь получать удовольствие. Я буду дебоширить, опускать руки, держать их за спиной и дразнить его. Он начнет раздражаться, и потом я его нокаутирую,
– заявил боксер.
В то же время боксер признал, что его соперник обладает чрезвычайно сильным и опасным ударом. Один точный удар может иметь серьезные последствия, поэтому в ринге необходимо оставаться максимально сосредоточенным и осторожным.
Конечно, он имеет мощный и очень опасный удар. Если он попадет как следует, то может убить. Поэтому нужно быть максимально собранным в каждом таком поединке,
– сказал Фьюри.
Завершает ли карьеру Фьюри?
Фьюри заявил, что может окончательно завершить карьеру после предстоящего поединка с российским боксером Арсланбеком Махмудовым, который состоится 11 апреля 2026 года, пишет The Sun.
37-летний "Цыганский король" отметил, что сосредоточится только на этом бою и может отказаться от других предложений, включая потенциальный бой против Энтони Джошуа.
Фьюри вернулся на ринг после двух поражений от Александра Усика в 2024 году, однако уже говорит о шестом и, возможно, окончательном завершении спортивной карьеры.