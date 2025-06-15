Неожиданная критика: Фьюри оценил мощность ударов Усика

Уже 19 июля Александр Усик даст реванш Даниэлю Дюбуа. Накануне этого поединка Тайсон Фьюри высказался о мощности удара украинского чемпиона мира.

"Цыганский король" на пенсии неожиданно для всех раскритиковал силу удара Александра Усика. Тайсон Фьюри заверил, что даже лучшие удары украинца не повалили его на канвас ринга, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Фьюри раскритиковал удары Усика

Интересно, что Тайсон сделал такое заявление после того, как дважды проиграл Усику. Так, два боя длились полную дистанцию в виде 12 раундов. Однако Александр нанес дебютные поражения в карьере Фьюри, который после этого в очередной раз ушел на пенсию.

Я знаю, что у Усика нет силы. Он нанес мне лучшие удары в первом поединке и так и не смог сбить меня с ног. Так о какой силе идет речь?

– заявил Фьюри.

Отметим, что Усик одержал победы во всех своих 23-х боях в профессионалах (14 – нокаутом). В то же время Фьюри на профи-ринге одержал 34 победы в 37-ми поединках (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой.

В первом поединке против Даниэля Дюбуа украинец оформил победу техническим нокаутом в девятом раунде (август 2023-го) в польском Вроцлаве.

Добавим, что Усик рассматривает трилогию с Тайсоном для своего прощального боя в карьере. Фьюри уже отреагировал на возможный третий бой.