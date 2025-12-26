"Цыганский король" вспомнил, как спарринговал с временным чемпионом мира по версии WBC Агитом Кабаелом. Тайсон Фьюри уверен, что этому немецкому боксеру удастся вернуть бокс в Германию, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

Кто может вернуть бокс в Германию?

Британец считает, что после эпохи братьев Кличко бокс в Германии умер.

В Германии давно не было большой звезды. В начале 2000-х там были Кличко, Артур Абрахам, Марко Хук – настоящая эпоха. Потом после Кличко все будто умерло, образовалась пустота. Думаю, Агит может ее заполнить,

– сказал Тайсон.

Оба украинских брата провели огромное количество своих поединков именно на немецкой земле. Немецкий болельщик благодаря Кличко увидел бои против Дерека Чисора, Шеннона Бриггса, Тайсона Фьюри, Кубрата Пулева и других.

Какова статистика братьев Кличко на профи-ринге?

Братья Кличко закончили свои карьеры на кардинально разных нотах. Первым попрощался с боксом Виталий, который в своем последнем бою победил немца Мануэля Чарра в Москве. Виталий ушел на пенсию на статистике в 45 побед (41 – нокаутом) при 2-х поражениях (данные BoxRec).

Зато Владимир свой прощальный поединок провел в апреле 2017-го, когда проиграл британцу Энтони Джошуа. Это было второе подряд поражение для Кличко-младшего на профи-ринге. Владимир повесил перчатки на гвоздь при 64 победах (53 – нокаутом) и 5-ти поражениях. Впоследствии Владимир рассказал, почему отказался от реванша против Джошуа.

Что известно об Агите Кабаэле?

Агит Кабаел – 33-летний немецкий боксер, который дебютировал в профессионалах в 2011 году. С тех пор он одержал на профи-ринге 26 побед (18 – нокаутом) при нуле поражений.

Кабаел является временным чемпионом мира по версии WBC. 10 января 2026 года у Агита запланирована защита пояса против непобедимого поляка Дамиана Кныбы.

В WBC настроены санкционировать бой победителя пары Кабаел – Кныба против триумфатора дуэли Усик – Уайлдер.

Сам немец готов выйти в ринг против бывшего абсолютного чемпиона мира из Украины. Как сообщало издание Sky Sports, немецкий боксер считает себя достойным вариантом для Усика.

"После боя с Чжаном все поняли, какого Кабаэла уровня. Фрэнк Санчес тоже очень хороший боксер, но, думаю, моя победа над Чжаном была более значимой. Я всегда верил в себя, но после боя с Чжаном все в боксе говорят, что Кабаел – боксер мирового уровня", – ответил Агит.