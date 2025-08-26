"Цыганский король" неожиданно удивил своим ответом относительно увлечения футболом. Оказалось, что Тайсон больше не интересуется этим видом спорта и отрекся от поддержки любого футбольного клуба, пишет 24 Канал со ссылкой на Goal.

Смотрите также The Ring опубликовал видео тренировки Фьюри с интригующей подписью о камбэке

От чего отказался Фьюри?

Хотя раньше Фьюри горячо поддерживал Манчестер Юнайтед и сборную Англии. Однако бывший боксер оказался одним из тех зрителей футбола, который не поддерживает любимые команды во времена их поражений.

Я вообще не сторонник футбола. Раньше поддерживал Манчестер Юнайтед, но поскольку сейчас у них дела плохие, то я больше не являюсь болельщиком ни одной футбольной команды. Я также поддерживал сборную Англии, но когда они проиграли Исландии на Евро-2016, для меня футбол полностью закончился. Теперь я увлекаюсь конными скачками, вперед,

– сказал Фьюри.

Еще в октябре 2022-го Тайсон выразил желание приобрести футбольный клуб Моркам, который защищает честь из своего родного города. Тогда еще чемпион мира хотел влить в команду немного денег, чтобы помочь ей повыситься в дивизионе.

Зато в марте текущего года появилась информация, что Тайсон возглавит сборную Англии в благотворительном матче.

Напомним, что Фьюри в очередной раз попрощался с профессиональным боксом в начале 2025-го после двух поражений от Александра Усика в 2024-м. Несмотря на жизнь на пенсии Тайсон уже анонсировал трилогию с Усиком, которая якобы запланирована на апрель следующего 2026 года. Хотя кроме британца об этом больше не говорит. Также "Цыганский король" уверял, что готов вернуться на ринг только ради третьей битвы против Александра, ведь до сих пор не соглашается, что справедливо проиграл в прошлых двух боях.