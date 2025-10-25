Меня били, как только можно, – Фьюри откровенно признался, готов ли вернуться в ринг

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри откровенно рассказал, есть ли у него желание снова вернуться в ринг. "Цыганский король" не нашел пока ни одной причины для возобновления своей профессиональной карьеры.

Тайсон Фьюри заверил, что раньше дрался ради денег, титулов и всего остального. Теперь британец не стремится вернуться в ринг ради больших гонораров, ведь заработал целую кучу денег, которые он даже не способен потратить, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал FurociTV.

Интересно Будущее Энтони Джошуа: с кем может подраться жертва Усика

Что сказал Фьюри о своем возможном возвращении в ринг?

Экс-соперник Александра Усика признался, что гораздо больше наслаждения получает во время преследования цели, чем за саму победу. Тайсон сравнил этот момент с недавним своим восхождением на гору Скафел-Пайк.

У меня нет никакой реальной причины возвращаться в ринг. Мне 37, и меня били, как только можно, на протяжении последних 25 лет. Для чего мне снова идти в бокс? Когда-то это было ради денег, титулов, всего этого дерьма. Но теперь у меня больше денег, чем я способен потратить. У меня просто множество этих долбаных поясов и титулов – и что, я от этого стал счастливее? Нет,

– заявил Тайсон.

Также в этом интервью "Цыганский король" сообщил, готов ли готов ли он в третий раз подраться с Усиком.

В то же время менеджер украинского боксера Эгис Климас в комментарии talkSPORT высказал свое мнение относительно вероятной трилогии в противостоянии Усик – Фьюри. Представитель абсолютного чемпиона несколько соглашается с мнением британца.

"Не знаю. Надо посмотреть на ситуацию – что будет доступно. Он уже дважды победил Фьюри. Но действительно ли фанаты этого хотят? Это вопрос не ко мне, а к ним. Заполнят ли они стадион? Посмотрим. Тайсон говорил, что хочет драться, но действительно ли это так? Мой парень готов, он тренируется и никогда не заявлял о завершении карьеры. С Фьюри никогда не знаешь – сегодня он говорит, что завершает, завтра – что возвращается, а потом снова передумывает. Мы будем двигаться дальше, но только с тем, что будет реальным и конкретным", – заявил Климас.

На какой ноте Тайсон Фьюри закончил карьеру?