Мене гатили, як тільки можна, – Ф'юрі відверто зізнався, чи готовий повернутись у ринг

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі відверто розповів, чи є у нього бажання знову повернутись у ринг. "Циганський король" не знайшов наразі жодної причини для відновлення своєї професійної кар'єри.

Тайсон Ф'юрі запевнив, що раніше бився заради грошей, титулів та усього іншого. Тепер британець не прагне повернутись у ринг заради великих гонорарів, адже заробив цілу купу грошей, які він навіть не здатен витратити, передає 24 Канал із посиланням на ютуб-канал FurociTV.

Що сказав Ф'юрі про своє можливе повернення у ринг?

Екссуперник Олександра Усика зізнався, що набагато більше насолодити отримує під час переслідування мети, аніж за саму перемогу. Тайсон порівняв цей момент зі нещодавнім своїм сходженням на гору Скафел-Пайк.

У мене немає жодної реальної причини повертатися в ринг. Мені 37, і мене гатили, як тільки можна, протягом останніх 25 років. Для чого мені знову йти в бокс? Колись це було заради грошей, титулів, усього цього лайна. Але тепер у мене більше грошей, ніж я здатен витратити. У мене просто безліч цих довбаних поясів і титулів – і що, я від цього став щасливішим? Ні,

– заявив Тайсон.

Також у цьому інтерв'ю "Циганський король" повідомив, чи готовий він втретє побитись із Усиком.

Водночас менеджер українського боксера Егіс Клімас у коментарі talkSPORT висловив свою думку щодо ймовірної трилогії у протистоянні Усик – Ф'юрі. Представник абсолютного чемпіона дещо погоджується із думкою британця.

"Не знаю. Треба подивитися на ситуацію – що буде доступним. Він уже двічі переміг Ф’юрі. Але чи справді фанати цього хочуть? Це питання не до мене, а до них. Чи заповнять вони стадіон? Побачимо. Тайсон казав, що хоче битися, але чи це дійсно так? Мій хлопець готовий, він тренується і ніколи не заявляв про завершення кар'єри. З Ф’юрі ніколи не знаєш – сьогодні він каже, що завершує, завтра – що повертається, а потім знову передумує. Ми рухатимемось далі, але лише з тим, що буде реальним і конкретним", – заявив Клімас.

На якій ноті Тайсон Ф'юрі закінчив кар'єру?