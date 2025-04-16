Боб Арум поделился мыслями относительно возможного камбэка Тайсона Фьюри. Промоутер сомневается в возвращении британца в профессиональный ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Возобновит ли карьеру Фьюри

Функционер считает, что Тайсон Фьюри не вернется в ринг после того, как объявил о завершении карьеры. Боб Арум вспомнил фразу Марвина Хеглера: "Богач, который засыпает в шелковой пижаме, не просыпается утром, чтобы бежать кросс".

По мнению Боба Арума, "Цыганский король" не захочет возобновить карьеру по ряду причин. Вряд ли британец захочет проходить через тяжелые тренировочные лагеря.

Тайсон, как по мне, уже не хочет вставать утром, преодолевать нагрузки и проходить через все, что связано с тренировками – особенно, когда ему это больше не нужно финансово,

– сказал Арум.

Напомним, что Тайсон Фьюри дрался в последний раз против Александра Усика в декабре 2024 года. После поражения "Цыганский король" в январе 2025 года объявил о завершении боксерской карьеры.

Однако Тайсон Фьюри продолжает поддерживать форму, даже после того, как покинул бокс. Британец в социальных сетях опубликовал видео, где работает с грушей.