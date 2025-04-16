Боб Арум поділився думками щодо можливого камбеку Тайсона Ф'юрі. Промоутер сумнівається у поверненні британця у професійний ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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Чи відновить кар'єру Ф'юрі

Функціонер вважає, що Тайсон Ф'юрі не повернеться у ринг після того, як оголосив про завершення кар'єри. Боб Арум пригадав фразу Марвіна Хеглера: "Багатій, який засинає в шовковій піжамі, не прокидається зранку, щоб бігти крос".

На думку Боба Арума, "Циганський король" не захоче відновити кар'єру через ряд причин. Навряд чи британець захоче проходити через важкі тренувальні табори.

Тайсон, як на мене, вже не хоче вставати зранку, долати навантаження і проходити через усе, що пов’язане з тренуваннями – особливо, коли йому це більше не потрібно фінансово,

– сказав Арум.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі бився востаннє проти Олександра Усика у грудні 2024 року. Після поразки "Циганський король" у січні 2025 року оголосив про завершення боксерської кар'єри.

Проте Тайсон Ф'юрі продовжує підтримувати форму, навіть після того, як покинув бокс. Британець у соціальних мережах опублікував відео, де працює із грушею.