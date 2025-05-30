Фрэнк Уоррен поделился мыслями о бывшем чемпионе мира. В частности, промоутер высказался о проворачивании Фьюри в бокс, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Вернется ли Фьюри на ринг

Спортивный функционер заявил, что пока трудно спрогнозировать, вернется ли Тайсон Фьюри в ринг. Причина в том, что "Цыганский король" часто меняет решение.

У Тайсона биполярное расстройство, и он говорит одно, а потом другое. Он уже делал это в прошлом. Я не знаю, что он собирается делать. Я думаю, что ему точно не нужно драться. Если он вернется, то это исключительно потому, что он настоящий боец,

– сказал Уоррен.

Промоутер отметил, что в супертяжелом дивизионе много изменений произойдет после реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бой состоится 19 июля 2025 года.

Фрэнк Уоррен сказал, что независимо от того, кто получит все пояса, все равно будет интересно. Однако Тайсон пока Фьюри не фигурирует в этом.

Ранее Дюк Маккензи назвал боксера, который уничтожит Тайсона Фьюри, в случае его возвращения в бокс.