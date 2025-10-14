Тайсон Фьюри в начале 2025 года завершил боксерскую карьеру. Однако "Цыганский король" может вернуться в профессиональный ринг.

Фрэнк Уоррен назвал одно из условий, при котором Тайсон Фьюри вернется в бокс. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Читайте также Непобежденный боксер проведет третий поединок за год: когда бой и кто соперник

Почему Фьюри может вернуться в бокс?

Фрэнк Уоррен рассказал, что в конце 2025 года проведет разговор с Тайсоном Фьюри о возвращении в бокс. Промоутер считает, что "Цыганского короля" могут вернуть на ринг деньги.

Конечно, все хотят увидеть его бой с Джошуа. Если откровенно, то все дело в деньгах. Только в них. На этом этапе карьеры боксерам трудно проводить бои, их можно заинтересовать деньгами,

– сказал Уоррен.

Ранее промоутер в интервью DAZN говорил о возвращении Тайсона Фьюри на ринг. Уоррен заявил, что британский боксер может совершить камбэк в 2026 году.

Какая есть информация о Фьюри?