14 октября, 11:11
Промоутер назвал условие для возвращения Фьюри: что нужно британскому боксеру

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что Тайсон Фьюри может вернуться в бокс.
  • Уоррен планирует обсудить с Фьюри возможное возвращение в конце 2025 года.

Тайсон Фьюри в начале 2025 года завершил боксерскую карьеру. Однако "Цыганский король" может вернуться в профессиональный ринг.

Фрэнк Уоррен назвал одно из условий, при котором Тайсон Фьюри вернется в бокс. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему Фьюри может вернуться в бокс?

Фрэнк Уоррен рассказал, что в конце 2025 года проведет разговор с Тайсоном Фьюри о возвращении в бокс. Промоутер считает, что "Цыганского короля" могут вернуть на ринг деньги.

Конечно, все хотят увидеть его бой с Джошуа. Если откровенно, то все дело в деньгах. Только в них. На этом этапе карьеры боксерам трудно проводить бои, их можно заинтересовать деньгами,
– сказал Уоррен.

Ранее промоутер в интервью DAZN говорил о возвращении Тайсона Фьюри на ринг. Уоррен заявил, что британский боксер может совершить камбэк в 2026 году.

Какая есть информация о Фьюри?

  • Тайсон Фьюри в последний раз дрался в декабре 2024 года. "Цыганский король" во второй раз проиграл Александру Усику.

  • Эдди Хирн анонсировал бой между Фьюри и Джошуа. Промоутер заявил, что бой может состояться в 2026 году.

  • Ранее The Ring поделился видео с тренировки Тайсона Фьюри. Издание намекнуло на возвращение британского боксера.