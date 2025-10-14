Промоутер назвал условие для возвращения Фьюри: что нужно британскому боксеру
- Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что Тайсон Фьюри может вернуться в бокс.
- Уоррен планирует обсудить с Фьюри возможное возвращение в конце 2025 года.
Тайсон Фьюри в начале 2025 года завершил боксерскую карьеру. Однако "Цыганский король" может вернуться в профессиональный ринг.
Фрэнк Уоррен назвал одно из условий, при котором Тайсон Фьюри вернется в бокс. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Почему Фьюри может вернуться в бокс?
Фрэнк Уоррен рассказал, что в конце 2025 года проведет разговор с Тайсоном Фьюри о возвращении в бокс. Промоутер считает, что "Цыганского короля" могут вернуть на ринг деньги.
Конечно, все хотят увидеть его бой с Джошуа. Если откровенно, то все дело в деньгах. Только в них. На этом этапе карьеры боксерам трудно проводить бои, их можно заинтересовать деньгами,
– сказал Уоррен.
Ранее промоутер в интервью DAZN говорил о возвращении Тайсона Фьюри на ринг. Уоррен заявил, что британский боксер может совершить камбэк в 2026 году.
Какая есть информация о Фьюри?
Тайсон Фьюри в последний раз дрался в декабре 2024 года. "Цыганский король" во второй раз проиграл Александру Усику.
Эдди Хирн анонсировал бой между Фьюри и Джошуа. Промоутер заявил, что бой может состояться в 2026 году.
Ранее The Ring поделился видео с тренировки Тайсона Фьюри. Издание намекнуло на возвращение британского боксера.