Промоутер назвав умову для повернення Ф'юрі: що потрібно британському боксеру
- Промоутер Френк Воррен вважає, що Тайсон Ф'юрі може повернутися в бокс.
- Воррен планує обговорити з Ф'юрі можливе повернення наприкінці 2025 року.
Тайсон Ф'юрі на початку 2025 року завершив боксерську кар'єру. Проте "Циганський король" може повернутися у професійний ринг.
Френк Воррен назвав одну з умов, за якої Тайсон Ф'юрі повернеться у бокс. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Чому Ф'юрі може повернутися в бокс?
Френк Воррен розповів, що наприкінці 2025 року проведе розмову з Тайсоном Ф'юрі щодо повернення в бокс. Промоутер вважає, що "Циганського короля" можуть повернути на ринг гроші.
Звичайно, всі хочуть побачити його бій з Джошуа. Якщо відверто, то вся річ у грошах. Тільки в них. На цьому етапі кар'єри боксерам важко проводити бої, їх можна зацікавити грошима,
– сказав Воррен.
Раніше промоутер в інтерв'ю DAZN говорив про повернення Тайсона Ф'юрі на ринг. Воррен заявив, що британський боксер може здійснити камбек у 2026 році.
Яка є інформація про Ф'юрі?
Тайсон Ф'юрі востаннє бився у грудні 2024 року. "Циганський король" вдруге програв Олександру Усику.
Едді Хірн анонсував бій між Ф'юрі та Джошуа. Промоутер заявив, що бій може відбутися у 2026 році.
Раніше The Ring поділився відео з тренування Тайсона Ф'юрі. Видання натякнуло на повернення британського боксера.