Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику в реванше и завершил карьеру в январе 2025 года. Однако британский боксер засиделся на пенсии и решил вернуться на ринг.

Промоутер Фрэнк Уоррен анонсировал возвращение Тайсона Фьюри в бокс. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

Когда Фьюри вернется в бокс?

Фрэнк Уоррен сообщил о том, что Тайсон Фьюри планирует возобновить карьеру в 2026 году. Промоутер заявил, что говорил на прошлой неделе с "Цыганским королем", который сказал, что снова хочет драться.

У него был очень насыщенный год. Очевидно, что боев в этом году он не провел, но, как все видели, у него вышел документальный сериал. Также он завершает еще один документальный проект, плюс другие дела. Но он хочет. Я имею в виду, он мне четко сказал, что хочет драться в следующем году. Поэтому мы сядем и посмотрим,

– сказал Уоррен.

Ранее Эдди Хирн в интервью Sky Sports говорил о возможном бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Промоутер заявил, что в идеальном сценарии поединок британцев состоится в следующем году.

Что известно о Тайсоне Фьюри?