Фьюри вернется на ринг: известно, когда боксер проведет бой
- Тайсон Фьюри планирует возобновить карьеру , по словам промоутера Фрэнка Уоррена.
- Существует возможность поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа в следующем году.
Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику в реванше и завершил карьеру в январе 2025 года. Однако британский боксер засиделся на пенсии и решил вернуться на ринг.
Промоутер Фрэнк Уоррен анонсировал возвращение Тайсона Фьюри в бокс. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.
Когда Фьюри вернется в бокс?
Фрэнк Уоррен сообщил о том, что Тайсон Фьюри планирует возобновить карьеру в 2026 году. Промоутер заявил, что говорил на прошлой неделе с "Цыганским королем", который сказал, что снова хочет драться.
У него был очень насыщенный год. Очевидно, что боев в этом году он не провел, но, как все видели, у него вышел документальный сериал. Также он завершает еще один документальный проект, плюс другие дела. Но он хочет. Я имею в виду, он мне четко сказал, что хочет драться в следующем году. Поэтому мы сядем и посмотрим,
– сказал Уоррен.
Ранее Эдди Хирн в интервью Sky Sports говорил о возможном бое между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Промоутер заявил, что в идеальном сценарии поединок британцев состоится в следующем году.
Что известно о Тайсоне Фьюри?
Тайсон Фьюри в 2024 году дважды дрался против Александра Усика. "Цыганский король" проиграл украинскому боксеру в обоих поединках.
Недавно The Ring опубликовал видео, где Тайсон Фьюри тренируется. Возможно, британский боксер начал подготовку к возвращению на ринг.
Ранее Фьюри анонсировал трилогию с Усиком. Британец даже назвал дату поединка.