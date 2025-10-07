Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику у реванші та завершив кар'єру у січні 2025 року. Проте британський боксер засидівся на пенсії та вирішив повернутися на ринг.

Промоутер Френк Воррен аносував повернення Тайсона Ф'юрі у бокс. Про це пише 24 канал із посиланням на DAZN.

Коли Ф'юрі повернеться у бокс?

Френк Воррен повідомив про те, що Тайсон Ф'юрі планує відновити кар'єру у 2026 році. Промоутер заявив, що говорив минулого тижня з "Циганським королем", який сказав, що знову хоче битися.

У нього був дуже насичений рік. Очевидно, що боїв цього року він не провів, але, як усі бачили, у нього вийшов документальний серіал. Також він завершує ще один документальний проєкт, плюс інші справи. Але він хоче. Я маю на увазі, він мені чітко сказав, що хоче битися наступного року. Тому ми сядемо та подивимося,

– сказав Воррен.

Раніше Едді Хірн в інтерв'ю Sky Sports говорив про можливий бій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Промоутер заявив, що в ідеальному сценарії поєдинок британців відбудеться у наступному році.

Що відомо про Тайсона Ф'юрі?