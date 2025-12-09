Фьюри определился со следующим соперником: он должен был драться с Усиком

Тайсон Фьюри в следующем году планирует вернуться в бокс. "Цыганский король" уже даже выбрал желаемого соперника для своего камбэка.

Этот поединок может открыть Фьюри путь к трилогии с Александром Усиком. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

Читайте также Не был на вершине, – Фьюри рассказал, почему Кличко лучше Усика

Кого выбрал Фьюри следующим соперником?

Британский боксер заявил, что он планирует вернуться в профессиональный ринг. Более того, "Цыганский король" отметил, что готов "вернуться на трон".

Фьюри планирует подраться с Фабио Уордли, который должен был встретиться с Усиком. Напомним, что второй завладел титулом WBO, поскольку украинец отказался от чемпионского пояса.

Вероятно, в случае победы Фьюри, он станет желанным соперником для Усика. Ведь украинец говорил о том, что он временно потерял статус абсолютного чемпиона мира.

Почему Усик отказался от титула WBO?

Украинский боксер в интервью Boxing King Media признался, почему отказался от титула WBO в супертяжелом весе.

"Слушай, есть спорт и есть бизнес. Если бы выиграл Паркер, для меня это было бы интересно. Выиграл Уордли – для меня это не интересно. Говорю как есть. Хорошо, забирайте пояс, боксируйте, возможно, позже мы подеремся вместе в большом поединке. Я думаю так", – высказался Усик.

Что известно о возвращении Фьюри?