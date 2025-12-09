Ф'юрі визначився із наступним суперником: він мав битися з Усиком
- Тайсон Ф'юрі планує повернутися в бокс і обрав Фабіо Вордлі своїм наступним суперником.
- Олександр Усик відмовився від титулу WBO, бо вважає, що поєдинок з Вордлі йому нецікавий.
Тайсон Ф'юрі у наступному році планує повернутися у бокс. "Циганський король" вже навіть обрав бажаного суперника для свого камбеку.
Цей поєдинок може відкрити Ф'юрі шлях до трилогії з Олександром Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.
Читайте також Не був на вершині, – Ф'юрі розповів, чому Кличко кращий за Усика
Кого обрав Ф'юрі наступним суперником?
Британський боксер заявив, що він планує повернутися у професійний ринг. Ба більше, "Циганський король" наголосив, що готовий "повернутися на трон".
Ф'юрі планує побитися з Фабіо Вордлі, який мав зустрітися з Усиком. Нагадаємо, що другий заволодів титулом WBO, оскільки українець відмовився від чемпіонського поясу.
Ймовірно, у разі перемоги Ф'юрі, він стане бажаним суперником для Усика. Адже українець говорив про те, що він тимчасово втратив статус абсолютного чемпіона світу.
Чому Усик відмовився від титулу WBO?
Український боксер в інтерв'ю Boxing King Media зізнався, чому відмовився від титулу WBO у надважкій вазі.
"Слухай, є спорт і є бізнес. Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є. Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб’ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так", – висловився Усик.
Що відомо про повернення Ф'юрі?
Ф'юрі минулого року двічі бився з Усиком. У обох поєдинках британський боксер програв українському чемпіону.
Після другого поєдинку "Циганський король" ухвалив рішення про завершення кар'єри. Британський боксер повідомив про це у січні 2025 року.
Згодом почали з'являтися чутки, що Ф'юрі засумував на пенсії та планує знову повернутися у бокс. Пізніше його промоутер Френк Воррен наголосив, що дійсно британець розглядає можливість камбеку.
Згодом сам Ф'юрі заявив про можливу трилогію з Усиком. "Циганський король" наголосив, що він спробує організувати третій бій з українським боксером.