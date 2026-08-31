"Цыганский король" признался, что этот результат стал для него настоящим шоком. Однако боксер подчеркнул абсолютную непредсказуемость дивизиона, про что сообщают издания Bloody Elbow и The Ring.

Фьюри о бою Итаума – Хргович

Фьюри подчеркнул, что в супертяжелом весе ни один боксер не застрахован от неудачи, приведя в качестве примера два нокдауна Энтони Джошуа в одном раунде боя против Кристиана Пренги.

Это супертяжелый вес, здесь может случиться что угодно. То, что парня (Джошуа – прим. 24 Канал) сбил какой-то мешок (Пренга. – прим. 24 Канал), не означает, что это не может случиться с каждым из нас. Конечно же, может – это бокс. Посмотрите на будущего чемпиона мира: его побили. Мозеса Итауму остановили в девятом раунде. Это может случиться с кем угодно... Это был настоящий шок,

– заявил Фьюри.

В то же время экс-чемпион выразил сомнения по поводу того, сможет ли молодой британец психологически оправиться после такого тяжелого удара.

Это бокс, так случается. Сможет ли Итаума вернуться после такого поражения? Не знаю. Нам придется подождать и посмотреть,

– сказал он.

Также Фьюри четко обозначил свою позицию относительно возможного поединка против нового 34-летнего чемпиона IBF. Британец дал понять, что ключевым фактором для организации такой встречи будет финансовая сторона.

Если деньги будут нормальные – я буду драться с кем угодно,

– подытожил "Цыганский король".

Напомним, свой последний бой Фьюри провел 24 июля этого года в Таиланде, где техническим нокаутом победил поляка Мариуша Ваха. Следующий бой британца запланирован на 20 ноября против Джошуа. В то же время проведение долгожданного противостояния оказалось под угрозой срыва из-за разногласий сторон относительно места проведения.