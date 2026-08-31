"Цыганский король" признался, что этот результат стал для него настоящим шоком. Однако боксер подчеркнул абсолютную непредсказуемость дивизиона, про что сообщают издания Bloody Elbow и The Ring.
Фьюри о бою Итаума – Хргович
Фьюри подчеркнул, что в супертяжелом весе ни один боксер не застрахован от неудачи, приведя в качестве примера два нокдауна Энтони Джошуа в одном раунде боя против Кристиана Пренги.
Это супертяжелый вес, здесь может случиться что угодно. То, что парня (Джошуа – прим. 24 Канал) сбил какой-то мешок (Пренга. – прим. 24 Канал), не означает, что это не может случиться с каждым из нас. Конечно же, может – это бокс. Посмотрите на будущего чемпиона мира: его побили. Мозеса Итауму остановили в девятом раунде. Это может случиться с кем угодно... Это был настоящий шок,
– заявил Фьюри.
В то же время экс-чемпион выразил сомнения по поводу того, сможет ли молодой британец психологически оправиться после такого тяжелого удара.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Это бокс, так случается. Сможет ли Итаума вернуться после такого поражения? Не знаю. Нам придется подождать и посмотреть,
– сказал он.
Также Фьюри четко обозначил свою позицию относительно возможного поединка против нового 34-летнего чемпиона IBF. Британец дал понять, что ключевым фактором для организации такой встречи будет финансовая сторона.
Если деньги будут нормальные – я буду драться с кем угодно,
– подытожил "Цыганский король".
Напомним, свой последний бой Фьюри провел 24 июля этого года в Таиланде, где техническим нокаутом победил поляка Мариуша Ваха. Следующий бой британца запланирован на 20 ноября против Джошуа. В то же время проведение долгожданного противостояния оказалось под угрозой срыва из-за разногласий сторон относительно места проведения.