"Циганський король" зізнався, що цей результат став для нього справжнім шоком. Проте боксер наголосив на абсолютній непередбачуваності дивізіону, про що повідомляють видання Bloody Elbow та The Ring.

Ф'юрі про бій Ітаума – Хргович

Ф'юрі наголосив, що у суперважкій вазі жоден боксер не застрахований від невдачі, навівши як приклад два нокдауни Ентоні Джошуа в одному раунді бою проти Крістіана Пренги.

Це надважка вага, тут може статися що завгодно. Те, що хлопця (Джошуа – прим. 24 Канал) зрубив якийсь мішок (Пренга. – прим. 24 Канал), не означає, що це не може статися з кожним із нас. Звісно ж, може – це бокс. Подивіться на майбутнього чемпіона світу: його побили. Мозеса Ітауму зупинили у дев'ятому раунді. Це може трапитися з будь-ким... Це був справжній шок,

– заявив Ф'юрі.

Водночас ексчемпіон висловив сумніви щодо того, чи зможе молодий британець психологічно оговтатися після такого важкого удару.

Це бокс, таке трапляється. Чи зможе Ітаума повернутися після такої поразки? Не знаю. Нам доведеться почекати та побачити,

– сказав він.

Також Ф'юрі чітко окреслив свою позицію щодо можливого поєдинку проти нового 34-річного чемпіона IBF. Британець дав зрозуміти, що ключовим фактором для організації такої зустрічі буде фінансова сторона.

Якщо гроші будуть нормальні – я битимуся з будь-ким,

– підсумував "Циганський король".

Нагадаємо, свій останній поєдинок Ф'юрі провів 24 липня цього року в Таїланді, де технічним нокаутом переміг поляка Маріуша Ваха. Наступний бій британця запланований на 20 листопада проти Джошуа. Водночас проведення довгоочікуваного протистояння опинилося під загрозою зриву через розбіжності сторін щодо місця проведення.