"Без меня в этом дивизионе нет денег": Фьюри уменьшил значимость боев Усика

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По словам Фьюри, еще до боя он скептически относился к поединку Усика с кикбоксером, поскольку не видел в нем спортивной интриги. Об этом он рассказал в интервью журналистке Мишель Джой Фелпс для ютуб-канала FightHype.

Фьюри высказался о бое Усика с Верховеном

В то же время Тайсон отметил, что был удивлен реакцией публики на победу украинца.

Он дерется с кикбоксером, которого, по мнению всех, должен был нокаутировать за секунду. Никакой выгоды, только деньги– пояснил свою позицию британец.

По его мнению, Усик получил больше критики после победного нокаута, чем мог бы получить в случае собственного поражения.

Он получил больше грязи за победу нокаутом, чем получил бы, если бы сам проиграл нокаутом. Люди реагировали так, будто его самого разнесли в щепки и отправили в глубокий нокаут. Но, знаете, теперь он увидел, что такое бокс на самом деле. Все, кому не лень, обливали его грязью – вы же знаете, как это бывает. Что ж, добро пожаловать в мир бокса– заявил Фьюри.

Британец добавил, что подобная критика является неотъемлемой частью профессионального бокса, а теперь Усик на собственном опыте убедился, насколько быстро меняется отношение публики к спортсмену.

Отдельно Фьюри вновь напомнил о своей популярности и заявил, что именно он остается главной коммерческой фигурой в супертяжелом весе.

Без меня в этом дивизионе нет денег. Я здесь главная фигура. Представьте: Александр против какого-то иностранца – кому это вообще интересно? Кто купит билет на такой бой? Никто– сказал Тайсон.

Также британец похвастался, что за его плечами девять подряд поединков на стадионах, назвав это уникальным достижением в истории бокса.

Напомним, Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде. Сейчас украинец готовится к возвращению в крузервейт (первый тяжелый вес). Среди потенциальных соперников Усика называют непобежденного американца Дэвида Бенавидеса, известного как "Мексиканский монстр".

Ранее также рассматривалась возможность проведения прощального боя Усика в супертяжелом весе против Деонтея Уайлдера в США, однако переговоры не завершились договоренностью.