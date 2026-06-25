Деревянченко не согласен с тем, что проблемы Усика с Верховеном обязательно перенесутся и на бой с Кабаелом. Об этом сообщает vRINGe.

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Деревянченко оценил бой Усик – Кабаел

Украинец подчеркнул, что Верховен и Кабаел – это разные боксеры, при этом он отдал должное Рико за хорошую работу.

В то же время Деревянченко считает, что Усик в противостоянии с голландцем не сделал на ринге всего того, что должен был сделать.

Он делал всё, чтобы Усику было неудобно. Но дело не только в Верховене. Усик тоже не сделал всего того, что должен был сделать. Верховен ничего не терял. У него один бой в боксе. Проиграет? Ну и что? Он же проиграл Усику!,

– сказал Сергей.

Деревянченко убежден, что у Усика и Кабаела получится хороший бой.

"А Кабаел… Думаю, он посмотрел этот бой. И что-то из него вынес. Он увидел, какой бокс, какой стиль не нравится Усику. Но, зная Усика, думаю, что он тоже сделает свои выводы, исправит ошибки. Думаю, у него и настрой будет другой. Уверен, у них получится классный бой", – резюмировал спортсмен.

Что известно о бою Усик – Кабаел

Недавно Всемирный боксерский совет обязал Усика провести обязательную защиту титула WBC против Кабаела. Боксёрам дали 30 дней, чтобы согласовать детали предстоящего противостояния.

Впрочем, в команде Усика намекнули, что не рассматривают встречу с немецким спортсменом из-за отсутствия привлекательной коммерческой составляющей. Соответственно, 39-летний украинец может объявить пояс WBC вакантным.

Добавим, что советник Усика, Сергей Лапин, сообщил, что подробности о будущем украинского чемпиона появятся на этой неделе.