"Без мене в цьому дивізіоні немає грошей": Ф'юрі принизив значущість боїв Усика

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За словами Ф'юрі, ще до поєдинку він скептично ставився до протистояння Усика з кікбоксером, оскільки не бачив у ньому спортивної інтриги. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Мішель Джой Фелпс для ютуб-каналу FightHype.

Ф'юрі висловився про бій Усика з Верховеном

Водночас Тайсон зазначив, що був здивований реакцією публіки на перемогу українця.

Він б'ється з кікбоксером, якого, на думку всіх, мав би винести за секунду. Жодної вигоди, тільки гроші– пояснив свою позицію британець.

На його думку, Усик отримав більше критики після переможного нокауту, ніж міг би отримати в разі власної поразки.

Він отримав більше лайна за перемогу нокаутом, ніж отримав би, якби сам програв нокаутом. Люди реагували так, ніби його самого рознесли вщент і відправили в глибокий нокаут. Але, знаєте, тепер він побачив, що таке бокс насправді. Усі, кому не ліньки, поливали його брудом – ви ж знаєте, як це буває. Що ж, ласкаво просимо у світ боксу– заявив Ф'юрі.

Британець додав, що подібна критика є невіддільною частиною професійного боксу, а тепер Усик на власному досвіді побачив, наскільки швидко змінюється ставлення публіки до спортсмена.

Окремо Ф'юрі знову нагадав про власну популярність і заявив, що саме він залишається головною комерційною фігурою надважкого дивізіону.

Без мене в цьому дивізіоні немає грошей. Я тут головна фігура. Уявіть: Олександр проти якогось іноземця – кому це взагалі цікаво? Хто купить квиток на такий бій? Ніхто– сказав Тайсон.

Також британець похвалився, що має за плечима дев'ять поспіль поєдинків на стадіонах, назвавши це унікальним досягненням в історії боксу.

Нагадаємо, Усик нокаутував Верховена в 11-му раунді. Наразі українець готується до повернення в крузервейт (першу важку вагу). Серед потенційних суперників Усика називають непереможеного американця Девіда Бенавідеса, відомого як "Мексиканський монстр".

Раніше також розглядалася можливість проведення прощального бою Усика в надважкій вазі проти Деонтея Вайлдера у США, однак переговори не завершилися домовленістю.