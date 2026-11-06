"Без меня в этом дивизионе нет денег": Фьюри уменьшил значимость боев Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своими мыслями о поединке Александра Усика против экс-чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верховена. Британец признался, что не смотрел этот бой, однако считает, что его результат продемонстрировал украинцу истинную сущность мира бокса.

По словам Фьюри, еще до боя он скептически относился к поединку Усика с кикбоксером, поскольку не видел в нем спортивной интриги. Об этом он рассказал в интервью журналистке Мишель Джой Фелпс для ютуб-канала FightHype.

Фьюри высказался о бое Усика с Верховеном

В то же время Тайсон отметил, что был удивлен реакцией публики на победу украинца.

Он дерется с кикбоксером, которого, по мнению всех, должен был нокаутировать за секунду. Никакой выгоды, только деньги,

– пояснил свою позицию британец.

По его мнению, Усик получил больше критики после победного нокаута, чем мог бы получить в случае собственного поражения.

Он получил больше грязи за победу нокаутом, чем получил бы, если бы сам проиграл нокаутом. Люди реагировали так, будто его самого разнесли в щепки и отправили в глубокий нокаут. Но, знаете, теперь он увидел, что такое бокс на самом деле. Все, кому не лень, обливали его грязью – вы же знаете, как это бывает. Что ж, добро пожаловать в мир бокса,

– заявил Фьюри.

Британец добавил, что подобная критика является неотъемлемой частью профессионального бокса, а теперь Усик на собственном опыте убедился, насколько быстро меняется отношение публики к спортсмену.

Отдельно Фьюри вновь напомнил о своей популярности и заявил, что именно он остается главной коммерческой фигурой в супертяжелом весе.

Без меня в этом дивизионе нет денег. Я здесь главная фигура. Представьте: Александр против какого-то иностранца – кому это вообще интересно? Кто купит билет на такой бой? Никто,

– сказал Тайсон.

Также британец похвастался, что за его плечами девять подряд поединков на стадионах, назвав это уникальным достижением в истории бокса.

Напомним, Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде. Сейчас украинец готовится к возвращению в крузервейт (первый тяжелый вес). Среди потенциальных соперников Усика называют непобежденного американца Дэвида Бенавидеса, известного как "Мексиканский монстр".

Ранее также рассматривалась возможность проведения прощального боя Усика в супертяжелом весе против Деонтея Уайлдера в США, однако переговоры не завершились договоренностью.