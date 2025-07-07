Фьюри предложили провести прощальный бой в Москве: экс-соперник Усика мечтает побоксировать в России

Тайсон Фьюри размышляет над возобновлением карьеры, которую закончил в начале 2025 года. "Цыганскому королю" поступило предложение из враждебной страны.

Ранее британский экс-боксер посещал соревнования в турецком Стамбуле, которые организовали россияне. Тайсон Фьюри не скрывал своего восторга и любви к главе IBA, а теперь вообще получил предложение от российской стороны на проведение боя на их территории, пишет 24 Канал со ссылкой на IBA.

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Фьюри хочет подраться в России

Российский президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев предложил "Цыганскому королю" провести свой "последний танец" в боксе в Москве. Также российский глава пригласил в Россию целую семью Тайсона.

Мы хотели бы организовать для тебя профессиональный бой – прощальный поединок короля бокса. Один последний, красивый бой, чтобы попрощаться. Ты начинал карьеру в IBA, поэтому должен и завершить ее в IBA. Мы очень хотим привезти Тайсона в Москву. Назови только дату, и мы отправим самолет за тобой и твоей командой. Не волнуйся, в Москве не ходят медведи – несмотря на то, что говорят, – так что бери семью и друзей

– заявил Кремлев.

В то же время менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун рассказал о желании Фьюри организовать хотя бы один бой в России. По его словам, Тайсон всегда стремился побоксировать на российской земле, поэтому они охотно примут предложение.

Довольно странно это уже звучит, ведь Тайсон выразил свое желание провести трилогию с Усиком. Фьюри даже уже анонсировал их третий бой. Вроде бы 18 апреля 2026 года боксеры проведут третий бой на лондонском "Уэмбли", который оказалось уже и так недоступен на эту дату.

Британец хочет боксировать в стране, которая ежедневно убивает земляков Усика. Отметим, что жена и две дочери Александра остаются жить в Украине под постоянными обстрелами.