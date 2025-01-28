Соперник непобедимого украинца попал в ДТП: бой перенесено

Уже 30 января 2025-го года поклонники бокса должны были увидеть возвращение Тараса Шелестюка на ринг. В этот вечер бокса украинский боксер должен был провести бой против Кристиана Хавьера Аялы из Аргентины.

За три дня до поединка стало известно, что соперник Тараса Шелестюка получил травму. Аргентинский боксер попал в аварию на своем мотоцикле. Такую неприятную информацию украинцу сообщил промоутер Кристиана Хавьера Аялы, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Тараса Шелестюка.

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Почему перенесли бой Шелестюка

Как сообщил сам украинский боксер, он надеется, что Кристиан не получил очень серьезных травм в результате ДТП. Поэтому предположил, что их поединок может состояться уже в феврале или марте. Боксеры должны были выйти в ринг в "Montreal Casino" в Монреале (Канада).

Видео обращения Тараса Шелестюка

Напомним, что эта встреча могла стать первой для 39-летнего Шелестюка с марта 2022-го года. Именно тогда Тарас провел бой против Габриэля Маэстре из Венесуэлы. В 10-раундовой битве судьи не выявили победителя – ничья (97-93, 94-96 и 95-95).

Справка. За спиной Шелестюка 20 боев в профессионалах, в которых одержал 19 побед (11 – нокаутом), а также одна ничья. Не потерпел ни одного поражения.

Также в карьере Тараса есть олимпийская "бронза" Лондона-2012, а также бронзовая медаль чемпионата Европы (Москва, 2010) и "золото" мира (Баку, 2011). На любительском уровне провел 210 поединков – 195 побед и 15 поражений.