Бронзовый призер Олимпиады-2012 появится на ринге в Эквадоре. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Тараса Шелестюка в социальной сети Х.

Читайте также Боксер, который нокаутировал одним ударом соперника, бросил вызов Усику

Когда будет драться Шелестюк?

Тарас Шелестюк сообщил, что проведет следующий бой в Кито, Эквадорд. Дата поединка 8 ноября 2025 года.

Имя следующего соперника Шелестюка пока не разглашается. Известно, что это будет 10-раундовый бой, который станет ко-мейн ивентом вечера бокса.

Напомним, что Тарас Шелестюк последний раз дрался в июле 2025 года, одолев Риддикуса Ливси. После боя украинский боксер написал в соцсети Х, что наконец-то он вернулся и решил наделать шума.

Что известно о Шелестюке?