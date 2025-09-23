Бронзовый призер Олимпиады-2012 появится на ринге в Эквадоре. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сообщение Тараса Шелестюка в социальной сети Х.
Когда будет драться Шелестюк?
Тарас Шелестюк сообщил, что проведет следующий бой в Кито, Эквадорд. Дата поединка 8 ноября 2025 года.
Имя следующего соперника Шелестюка пока не разглашается. Известно, что это будет 10-раундовый бой, который станет ко-мейн ивентом вечера бокса.
Напомним, что Тарас Шелестюк последний раз дрался в июле 2025 года, одолев Риддикуса Ливси. После боя украинский боксер написал в соцсети Х, что наконец-то он вернулся и решил наделать шума.
Что известно о Шелестюке?
Тарас Шелестюк за свою карьеру провел 21 поединок. На счету украинского боксера 20 побед и 1 ничья.
В 2011 году Шелестюк стал чемпионом мира в Баку, а за год до этого завоевал "бронзу" европейского первенства в Москве.