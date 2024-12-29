Экс-тренер Тайсона оценил заслуги Усика: стоит ли украинец в одном ряду с легендарным кумиром

Александр Усик закончил для себя 2024-й год двумя подряд победами над Тайсоном Фьюри. Бывший тренер легендарного Майка Тайсона высказал свое мнение о боксерском наследии непобедимого украинского чемпиона мира.

Тедди Атлас рассказал, заслужил ли Александр Усик на то, чтобы стать в один ряд с легендами бокса, как Джо Руисом, Мухаммедом Али и другими боксерами. По мнению известного тренера, непобедимый украинец уже достиг уровня легенд бокса, пишет 24 Канал со ссылкой на THE FIGHT with Teddy Atlas.

Стоит внимания "Просто машина": экс-тренер легендарного Тайсона в восторге от украинского боксера

Усик сравнялся с Али

Бывший тренер легендарного Майка Тайсона заверил, что Усик достойно боксировал и побеждал в каждом из проведенных поединков.

Каждый вызов на своем пути Усик прошел с достоинством. Я думаю, что его имя можно поместить рядом с именами величайших супертяжей всех времен. У нас много великих спортсменов: Джек Джонсон, Мухаммед Али, Джо Луис, Рокки Марчиано, Джек Демпси. И Усик достиг их уровня,

– заявления Тедди Атлас.

Напомним. Усик дважды победил Тайсона Фьюри по решению судей – раздельным (в первом бою) и единогласным в реванше (трижды 116-112).

Благодаря победам Александр сохранил за собой первое место в рейтинге испанского издания ESPN. А вот в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории известного портала BoxRec Усик стал лишь 13-м и вторым в списке лучших боксеров в истории Украины.