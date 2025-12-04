Непобедимый боксер нелепо потерял чемпионский пояс: что сделал Кроуфорд
- Теренс Кроуфорд потерял звание абсолютного чемпиона мира из-за неуплаченных комиссионных.
- Джейк Пол рассматривает Кроуфорда как потенциального соперника в 2026 году, но Кроуфорд готов на бой только за 200 миллионов долларов.
Теренс Кроуфорд потерял звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. У американского боксера неожиданно забрали пояс WBC.
Теренс Кроуфорд недолго пробыл в статусе абсолютного чемпиона, ведь только 14 сентября 2025 года одолел мексиканца Сауля Альвареса. О внезапной потере чемпионского титула сообщило издание The Ring, передает 24 Канал.
Почему у Кроуфорда забрали титул чемпиона мира?
Причиной такой потери стали неуплаченные комиссионные Теренсом.
Зато в WBC быстро отреагировали на такую потерю, назначив боксеров, которые поборются за вакантный титул. В ринге за пояс сойдутся Хамза Шираз и Кристиан Мбилли.
Отметим, что за спиной Шираз 22 победных боя и одна ничья, тогда как у Мбилли – 29 побед и также одна мировая. Оба боксера пока на своем пути не знают, что такое поражение.
Кроуфорд сходит в планы Пола?
Джейк Пол еще не подрался с Энтони Джошуа (19 декабря 2025 года), как уже заговорил о будущих планах. Блогер рассказал, кого включил в список потенциальных соперников на следующий 2026 год. Среди них нашлось место Кроуфорду.
"Канело, Кроуфорд, Тайсон Фьюри – вот имена. Но я думаю, что Джошуа и Канело – два самых больших имени, с которыми я могу выйти в ринг в этом виде спорта прямо сейчас", – процитировали слова Пола в The Schmo.
Ранее сообщалось, что Теренс отказался от 40-миллионного гонорара за бой против Пола-младшего. Зато впоследствии снова стало известно, что "Охотник" готов к бою с Джейком. Правда, американец готов подраться с Полом только, если его гонорар составит космические 200 миллионов долларов.
Какие последние новости о Теренсе Кроуфорде?
Известный тренер Тедди Атлас составил рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории P4P. Наставник поставил Теренса на вторую позицию, разместив его сразу за спиной Александра Усика.
Зато действующий боксер Девин Хейни назвал Кроуфорда лучшим бойцом рейтинга P4P.
Альварес рассказал, реален ли его реванш против американца. По словам мексиканского боксера, сейчас продолжаются переговоры относительно второго боя.
За спиной Кроуфорда 42 победы (31 – нокаутом) и ни одного поражения или ничьей (данные BoxRec).