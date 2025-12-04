Непереможний боксер безглуздо втратив чемпіонський пояс: що вчинив Кроуфорд

Теренс Кроуфорд втратив звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі. В американського боксера несподівано забрали пояс WBC.

Теренс Кроуфорд недовго пробув у статусі абсолютного чемпіона, адже лише 14 вересня 2025 року здолав мексиканця Сауля Альвареса. Про раптову втрату чемпіонського титулу повідомило видання The Ring, передає 24 Канал.

Чому у Кроуфорда забрали титул чемпіона світу?

Причиною такої втрати стали несплачені комісійні Теренсом.

Натомість в WBC швидко відреагували на таку втрату, призначивши боксерів, які позмагаються за вакантний титул. У ринзі за пояс зійдуться Хамза Шираз та Крістіан Мбіллі.

Відзначимо, що за спиною Шираз 22 переможні бої та одна нічия, тоді як у Мбіллі – 29 звитяг і також одна мирова. Обидва боксери наразі на своєму шляху не знають, що таке поразка.

Кроуфорд сходить у плани Пола?

Джейк Пол ще не побився із Ентоні Джошуа (19 грудня 2025 року), як вже заговорив про майбутні плани. Блогер розповів, кого включив у список потенційних суперників на наступний 2026 рік. Серед них знайшлось місце Кроуфорду.

"Канело, Кроуфорд, Тайсон Ф’юрі – ось імена. Але я думаю, що Джошуа та Канело – два найбільші імені, з якими я можу вийти в ринг у цьому виді спорту прямо зараз", – процитували слова Пола у The Schmo.

Раніше повідомлялось, що Теренс відмовився від 40-мільйонного гонорару за бій проти Пола-молодшого. Натомість згодом знову стало відомо, що "Мисливець" готовий до двобою із Джейком. Щоправда, американець готовий побитись із Полом лише, якщо його гонорар складе космічні 200 мільйонів доларів.

