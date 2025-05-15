Непобедимый "Охотник" возмутился своей позицией в рейтинге The Ring

Авторитетное издание The Ring недавно обновило рейтинг лучших боксеров мира независимо от весового дивизиона (P4P). Непобедимый боксер Теренс Кроуфорд не согласен со своей новой позицией.

На вершине рейтинга P4P от The Ring заслуженно оказался Александр Усик, который в прошлом году дважды победил Тайсона Фьюри. Сразу за его спиной разместился Наоя Иноуэ, а топ-3 лучших замкнул Теренс Кроуфорд.

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Кроуфорд раскритиковал The Ring

Непобедимый американский "Охотник" не согласен со своей позицией в обновленном рейтинге авторитетного журнала. Правда, речь не идет о первой строчке Усика, а о втором номере японца Иноуэ. Кроуфорд уверен, что именно он должен был занять второе место, а Иноуэ должен был стать третьим, а не наоборот, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Я только третий в рейтинге? Как вы меня так оценили? Кто меня так оценил? Мне надо с ними поговорить. Да, Александр Усик номер один, ему лучше оставаться первым. После Усика должен идти я, ведь я лучше Иноуэ,

– заявил Кроуфорд.

Отметим, что уже в сентябре текущего 2025-го года Кроуфорд проведет мегафайт с Саулем Альваресом. Есть информация, что поединок могут перенести на один день с 12-го на 13-е сентября. Интересно, что Канело занял в обновленном рейтинге The Ring 8-ю позицию, потеряв одну строчку даже после недавней победы над Уильямом Скаллом.

Справка. Теренс Кроуфорд провел в профессионалах 41 победный поединок (31 – нокаутом) и ни одного поражения. Сауль Альварес оформил 63 победы (39 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же ничьих в 67-ми боях.

Кроуфорд и Альварес уже даже провели дебютную дуэль взглядов прямо на ринге после победы мексиканца.