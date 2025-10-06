В команде Кроуфорда назвали условие, при котором абсолютный чемпион мира вернется на ринг
- Теренс Кроуфорд согласится вернуться на ринг только за огромный гонорар.
- Кроуфорд может драться против Жанибека, Лары или Адамеса при условии объединения поясов.
Теренс Кроуфорд недавно дрался против Сауля Альвареса. Американский боксер победил Канело в зрелищном поединке.
Кроме того, Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Берни Дэвис из команды "Охотника" рассказал, при каком условии боксер согласится выйти в ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News 24.
Что хочет Кроуфорд за возвращение на ринг?
Берни Дэвис рассказал, что нужно для того, чтобы Теренс Кроуфорд вернулся на ринг. По его мнению, американский боксер уже закончил и вряд ли будет проводить бои в будущем.
Член тренерского штаба считает, что Кроуфорд согласится драться только за огромный гонорар. Боксеру нужно заплатить 100 миллионов, чтобы он снова появился в ринге.
Разве ему предложат 100 миллионов долларов, чтобы выйти против Жанибека, Лары или Адамеса. И пусть кто-то из них объединит пояса – тогда мы можем говорить о бое за абсолютного чемпиона,
– сказал Кроуфорд.
Ранее Стивен Эдвардс в интервью YSM Sports Media назвал идеального соперника для Теренса Кроуфорда. Он заявил, что бой против Хамзы Шираза будет привлекательным для американца с финансовой стороны.
Что известно о Кроуфорде?
Теренс Кроуфорд стал первым боксером, который стал абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях, после победы над Саулем Альваресом.
Недавно в Омахе состоялся парад в честь Кроуфорда. В конце вечера полиция остановила американского боксера, который праздновал вместе с фанатами.
Жанибек Алиманхулы вызвал на бой Теренса Кроуфорда. Казахстанский боксер хочет подраться с абсолютным чемпионом мира.