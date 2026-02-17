"Я бы хотел снова увидеть этот бой": промоутер Фьюри намекнул на поединок британца с Усиком
- Промоутер Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, выразил желание организовать третий поединок между Фьюри и Александром Усиком, после двух предыдущих поражений британца.
- После боя с Арсланбеком Махмудовым в апреле, Уоррен утверждает, что у Фьюри будут открыты все возможности, включая потенциальный третий бой с Усиком.
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал, какого боя для своего подопечного он хотел бы больше всего. Речь идет о третьей встрече на ринге с Александром Усиком.
Такое заявление Уоррен сделал в эфире DAZN. Также он в целом рассказал о будущем британского боксера.
Интересно Во всем виноват Усик: Уайлдер впервые рассказал, почему не состоялся их бой
Что сказал Уоррен о бое Фьюри с Усиком?
Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что хотел бы еще раз увидеть бой своего подопечного против Александра Усика. Предыдущие два поединка он назвал великолепными.
Я бы хотел снова увидеть этот бой,
– отметил Уоррен.
Он добавил, что ему также нравится идея Тайсона Фьюри относительно боя с победителем поединка между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа. Такое вероятное противостояние Уоррен назвал "захватывающим".
Стоит напомнить, что Усик дважды победил Фьюри в 2024 году. В феврале Усик победил раздельным решением судей, в декабре – уже единогласным. Первое противостояние боксеров было боем за звание абсолюта, а вот реванш уже нет, ведь украинец добровольно отказался от пояса IBF, о чем сообщил на своей странице в Инстаграм.
Как еще о будущем Фьюри высказался Уоррен?
По словам Уоррена, в апреле болельщики увидят фантастическое выступление Тайсона Фьюри на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне. Именно здесь 11 апреля состоится бой британца с россиянином Арсланбеком Махмудовым.
"Бокс в супертяжелом весе сейчас очень хорош. А это будто искра", – подчеркнул промоутер.
Он добавил, что после боя в Лондоне перед Тайсоном Фьюри будут открыты все возможности. Поэтому, остается только ждать, состоится ли третий поединок между Усиком и Фьюри.
Третий бой между Усиком и Фьюри: что известно
- Фьюри еще в январе бросил вызов Усику на второй реванш. Предыдущее поражение украинцу британец назвал политикой.
- Фьюри нацелен на еще один бой против Усика. Британец очень хочет драться с непобедимым клубом украинца.
- Экс-боксер Макгиган считает, что ничего нового в третьем поединке с Усиком Фьюри украинцу не предложит. Он не советует британцу проводить такой поединок.