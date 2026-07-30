В этом материале 24 Канал расскажет обо всем, что известно о старшей сестре украинского боксера. Вместе с тем интересно посмотреть на фотографии Александра Усика в юности , когда он много общался с сестрой.

Что известно о сестре Александре Усике?

Сестру Александра Усика зовут Виктория, и она на 9 лет старше боксера. О ее личной жизни известно мало, потому что она ведет непубличный образ жизни. Правда, некоторые упоминания в СМИ о ней есть. В частности, в 2013 году газета "Факты" брала интервью у матери и сестры Александра Усика.

В нем сестра спортсмена рассказывала, что Александр всегда мечтал о 4 сыновьях. И о том, что у детей Усика есть 2 двоюродные сестры. Их зовут Надежда и Яна. Надежда, в частности, старше 13 лет первого сына Усика Кирилла.

Как о сестре отзывался Александр Усик

Сам Александр в одном из интервью упоминал о том, как в детстве "делал нервы" своей старшей сестре. Когда семья жила на Черниговщине, Саша часто ходил на рыбалку. Чтобы подготовить экипировку рыбака, он использовал красный лак для ногтей сестры, из-за чего она постоянно нервничала.

Фактически ничего неизвестно о том, чем Виктория занимается сейчас и какова ее фамилия. Мать Александра Усика уже после аннексии Крыма рассказывала, что ее дочь осталась на оккупированном полуострове, несмотря на то, что и ее родители, и Александр со своей семьей выехали на подконтрольную Украине территорию.