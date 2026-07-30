У цьому матеріалі 24 Канал розповість про все, що відомо про старшу сестру українського боксера. Разом із тим цікаво подивитись на світлини Олександра Усика в юності, коли він багато спілкувався з сестрою.

Що відомо про сестру Олександра Усика?

Сестру Олександра Усика звати Вікторія, й вона на 9 років старша за боксера. Про її особисте життя відомо досить мало, бо вона веде непублічний спосіб життя. Щоправда, деякі згадки в ЗМІ про неї є. Зокрема, в 2013 році газета "Факти" брала інтерв'ю в матері та сестри Олександра Усика.

У ньому сестра спортсмена розповідала, що Олександр завжди мріяв про 4 синів. І про те, що в дітей Усика є 2 двоюрідні сестри. Їх звати Надія та Яна. Надія, зокрема, старша на 13 років за першого сина Усика Кирила.

Як про сестру відгукувався Олександр Усик

Сам Олександр в одному з інтерв'ю згадував про те, як у дитинстві "робив нерви" своїй старшій сестри. Коли родина жила на Чернігівщині, Сашко часто ходив на риболовлю. Аби підготувати екіпірування рибалки він використовував червоний лак для нігтів сестри, через що вона постійно нервувала.

Фактично нічого невідомо про те, чим Вікторія займається зараз і яким є її прізвище. Мати Олександра Усика вже після анексії Криму розповідала, що її донька лишилась на окупованому півострові, попри те, що і її батьки, й Олександр зі своєю родиною виїхали на підконтрольну Україні територію.