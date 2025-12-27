"На 90% все было готово": Уайлдер признался, сорвался ли бой против Чисоры из-за Усика
- Деонтей Уайлдер сообщил, что его бой против Дерека Чисоры был почти готов, но сорвался из-за вызова от Александра Усика.
- Усик выразил желание провести бой с Уайлдером, что, по словам Чисоры, стало причиной отмены его поединка с американцем.
Была информация, что Деонтей Уайлдер должен был провести бой против Дерека Чисоры. Американский боксер отреагировал на сорванный поединок против британца.
Деонтей Уайлдер отреагировал на слова Дерека Чисоры о том, что Александр Усик своим предложением сорвал их очный бой. "Бронзовый бомбардировщик" не исключил варианта, что Усик действительно стал "камнем преткновения" для их боя, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Cigar Talk.
Что сказал Уайлдер о вероятном бое против Чисоры?
Деонтей рассказал, что поединок против Чисоры мог бы стать разминкой перед встречей с Усиком. Уайлдеру нравится такая цепь ходов, особенно, когда Дерек не является легким соперником с менталитетом альфа-самца.
Американский боксер вспомнил свою очную дуэль с Чисорой во время вечера бокса в Дубае.
Он был еще одним бойцом, с которым мы вели переговоры. Мы просто двигались в правильном направлении. Мы говорили о том, что, возможно, на 90% все было готово. Готовились к бою и хорошо провести время. Все должно было быть хорошо, я был очень рад этому. А потом бам – этот вызов, – сказал Уайлдер,
– сказал Уайлдер.
Напомним, что Чисора обвинил Усика в краже боя против Уайлдера. Дерек считает, что именно из-за вызова от украинца Уайлдер отказался от их очного поединка.
"Уже все было согласовано, но тут большие боссы Уайлдера позвонили ему и все отменили. Теперь он имеет планы на другой бой. Такое случается", – процитировало слова Чисоры издание talkSPORT.
Как Усик вызвал Уайлдера на бой?
Непобедимый украинец выразил желание подраться с Уайлдером во время приезда на конвенцию WBC в Таиланд.
"Я хочу драться с Уайлдером. Я думаю, это интересно. Это чемпион мира, очень известный и сильный парень. Он является одним из величайших тяжеловесов последних 10 лет", – процитировали слова Александра в Sky Sports.
Деонтей уже потроллил Усика его же коронными фразами.
Почему поединок Усик – Уайлдер может сорваться?
Чисора заверил, что его следующим соперником будет Уайлдер, несмотря на желание Усика.
Дерек верит в то, что подерется против Деонтея в феврале 2026-го года. Британец не уверен, что кому-то будет интересно увидеть битву Усика против Уайлдера. Зато он с легкостью продаст это противостояние на 55 тысяч в Лондоне.
Украинский боксер Александр Гвоздик сделал прогноз на потенциальный поединок Усика против Уайлдера. Он считает, что встреча закончится нокаутом от украинца во второй половине боя.