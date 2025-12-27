"На 90% все было готово": Уайлдер признался, сорвался ли бой против Чисоры из-за Усика

Была информация, что Деонтей Уайлдер должен был провести бой против Дерека Чисоры. Американский боксер отреагировал на сорванный поединок против британца.

Деонтей Уайлдер отреагировал на слова Дерека Чисоры о том, что Александр Усик своим предложением сорвал их очный бой. "Бронзовый бомбардировщик" не исключил варианта, что Усик действительно стал "камнем преткновения" для их боя, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Cigar Talk.

Стоит увидеть Уайлдер и Чисора провели дуэль взглядов, которая едва не закончилась дракой: зажигательное видео

Что сказал Уайлдер о вероятном бое против Чисоры?

Деонтей рассказал, что поединок против Чисоры мог бы стать разминкой перед встречей с Усиком. Уайлдеру нравится такая цепь ходов, особенно, когда Дерек не является легким соперником с менталитетом альфа-самца.

Американский боксер вспомнил свою очную дуэль с Чисорой во время вечера бокса в Дубае.

Он был еще одним бойцом, с которым мы вели переговоры. Мы просто двигались в правильном направлении. Мы говорили о том, что, возможно, на 90% все было готово. Готовились к бою и хорошо провести время. Все должно было быть хорошо, я был очень рад этому. А потом бам – этот вызов, – сказал Уайлдер,

Напомним, что Чисора обвинил Усика в краже боя против Уайлдера. Дерек считает, что именно из-за вызова от украинца Уайлдер отказался от их очного поединка.

"Уже все было согласовано, но тут большие боссы Уайлдера позвонили ему и все отменили. Теперь он имеет планы на другой бой. Такое случается", – процитировало слова Чисоры издание talkSPORT.

Как Усик вызвал Уайлдера на бой?

Непобедимый украинец выразил желание подраться с Уайлдером во время приезда на конвенцию WBC в Таиланд.

"Я хочу драться с Уайлдером. Я думаю, это интересно. Это чемпион мира, очень известный и сильный парень. Он является одним из величайших тяжеловесов последних 10 лет", – процитировали слова Александра в Sky Sports .

Деонтей уже потроллил Усика его же коронными фразами.

Почему поединок Усик – Уайлдер может сорваться?