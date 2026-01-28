Бешеный нокаут от праймового Уайлдера: соперника выносили из ринга на носилках
- 17 января 2016 года Деонтей Уайлдер нокаутировал Артура Шпильку в девятом раунде, после чего соперника выносили с ринга на носилках.
- Бой между Усиком и Уайлдером может не состояться, если Уайлдер не победит Дерека Чисору в запланированном поединке в Лондоне.
Александр Усик запланировал бой против Деонтея Уайлдера в 2026 году. Хотя американский боксер в последние годы не в своей лучшей форме, однако он десятилетия держал супертяжелый дивизион в страхе.
Более того, "Бронзовый бомбардировщик" безусловно один из лучших нокаутеров в истории бокса. Как Деонтей Уайлдер уничтожил поляка Артура Шпильку – рассказывает 24 канал.
Как Уайлдер нокаутировал Шпильку?
17 января 2016 года чемпион мира по версии WBC встретился с претендентом на титул из Польши. Уайлдер контролировал ход поединка против Шпильки и одержал одну из самых эффектных побед в карьере.
Бой завершился досрочной победой американца в девятом раунде. Уайлдер точным ударом в челюсть отправил соперника в нокаут – его выносили из ринга на носилках.
Уайлдер нокаутировал Шпильку: смотрите видео
Напомним, что Уайлдер запланировал бой с Чисорой перед поединком с Усиком. Однако он может остаться без поединка с украинским чемпионом.
Почему бой Усик – Уайлдер может сорваться?
Как сообщает iFL TV Уайлдер проведет бой с Чисорой в апреле этого года в Лондоне. А бой с Усиком состоится только при условии, что американский боксер победит визави из Великобритании.
Ранее Уайлдер был в подобной ситуации, когда проиграл Джозефу Паркеру. В результате его большой бой против Энтони Джошуа не состоялся.
Что известно об Уайлдере?
За свою карьеру американский боксер провел 49 поединков. На его счету 44 победы, 4 поражения и одна ничья.
Последний раз Уайлдер дрался в июне 2025 года. В том поединке он одолел Тайрелла Херндона.