Информацию о новом месте работы украинского тренера Николая Хмелевича опубликовали в телеграм-канале Lucky Punch. Он ранее работал также с известными боксерами.

За что будет отвечать Хмелкевич в команде Дюбуа?

Украинский тренер по боксу Николай Хмелкевич присоединился к команде экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа. Специалист работает в лондонском клубе BuddhaBox. В команде британского боксера Хмелкевич будет отвечать за общую боксерскую подготовку.

Главным тренером Даниэля Дюбуа остается Дон Чарльз. Хмелькевич же имеет опыт сотрудничества с такими всемирно известными боксерами, как Энтони Джошуа, Кел Брук, Ричард Риакпор и Майкл Пейдж. Сейчас Дюбуа готовится к поединку против Уордли, который состоится 9 мая.

Какими были бои Дюбуа с Усиком?

Британец Дюбуа имел 2 поединка с Усиком. Первый состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец нокаутировал соперника в 9 раунде. Перед тем в 8 раунде Усик разбил Дюбуа нос, и после падения британца в следующем раунде рефери остановил бой.

Реванш, который произошел в июле 2025 года, имел характер объединительного боя за все титулы. То есть, за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. И хотя оба боксера имели обязательных оппонентов на защиту титулов, мировые боксерские организации пошли на встречу чемпионам.

Этот бой состоялся на Уэмбли и длился даже меньше, чем предыдущий. В 5 раунде Усик хоть и пропустил прямой правый, но сам провел 2 точных контрудара, отправив Дюбуа в нокдаун. Затем украинец продолжил прессинг и мощным ударом с левой нокаутировал британца.

