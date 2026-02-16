Такое мнение Прайс высказал в эфире ютуб-канала Seconds Out. Лучшим среди ныне действующих боксеров-тяжеловесов британец назвал своего соотечественника.

Интересно "Увижу на голове корону – тем Иваном ее снесу": как Усик "уберег" Голуба от звездной болезни

Кого Прайс назвал лучшим тяжеловесом?

Известный бывший боксер-тяжеловес Дэвид Прайс назвал Даниэля Дюбуа самым опасным бойцом в дивизионе. И это несмотря на то, что британец дважды нокаутом проиграл Александру Усику.

Любой супертяжеловес всегда опасен, но сейчас Дюбуа, возможно, самый опасный хевивейтер в мире, даже несмотря на поражение в последнем бою,

– заявил Прайс.

Он также отметил Фабио Уордли. Другого своего соотечественника он охарактеризовал, как бойца с прекрасным ходом, с невероятной, как для тяжелого веса, скоростью рук, с очень зрелищным и ориентированным на болельщиков стилем.

Как сложились поединки Дюбуа против Усика?

Усик победил Дюбуа на ринге нокаутом в 9 раунде в августе 2023 года. Тот бой был за звание чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF.

В июле 2025 года Усик снова положил британца на ринг. На этот раз это был бой за звание абсолютного чемпиона мира, и украинец разобрался с оппонентом еще быстрее, в 5 раунде. Дэн Рафаэль на своей странице в соцсети Х тогда показал еще и судейские записки, по которым Усик выиграл 3 из 4 раундов.

Кто будет следующим соперником Усика: кратко