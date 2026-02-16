Такое мнение Прайс высказал в эфире ютуб-канала Seconds Out. Лучшим среди ныне действующих боксеров-тяжеловесов британец назвал своего соотечественника.
Кого Прайс назвал лучшим тяжеловесом?
Известный бывший боксер-тяжеловес Дэвид Прайс назвал Даниэля Дюбуа самым опасным бойцом в дивизионе. И это несмотря на то, что британец дважды нокаутом проиграл Александру Усику.
Любой супертяжеловес всегда опасен, но сейчас Дюбуа, возможно, самый опасный хевивейтер в мире, даже несмотря на поражение в последнем бою,
– заявил Прайс.
Он также отметил Фабио Уордли. Другого своего соотечественника он охарактеризовал, как бойца с прекрасным ходом, с невероятной, как для тяжелого веса, скоростью рук, с очень зрелищным и ориентированным на болельщиков стилем.
Как сложились поединки Дюбуа против Усика?
Усик победил Дюбуа на ринге нокаутом в 9 раунде в августе 2023 года. Тот бой был за звание чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF.
В июле 2025 года Усик снова положил британца на ринг. На этот раз это был бой за звание абсолютного чемпиона мира, и украинец разобрался с оппонентом еще быстрее, в 5 раунде. Дэн Рафаэль на своей странице в соцсети Х тогда показал еще и судейские записки, по которым Усик выиграл 3 из 4 раундов.
Кто будет следующим соперником Усика: кратко
- Тайсон Фьюри возобновил карьеру. Он хочет в третий раз драться с Усиком.
- Эксперт по боксу Кетеролл считает, что Усика надо заставить проводить защиту своих титулов. В противном случае просто забрать их у украинца.
- Одним из следующих соперников Усика называют Итауму. Тренер Дон Чарльз считает, что это именно тот спортсмен, который победит украинца.