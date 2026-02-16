Таку думку Прайс висловив у етері ютуб-каналу Seconds Out. Найкращим серед нині чинних боксерів-важковаговиків британець назвав свого співвітчизника.

Кого Прайс назвав найкращим важковаговиком?

Відомий колишній боксер-важковаговик Девід Прайс назвав Даніеля Дюбуа найнебезпечнішим бійцем у дивізіоні. І це попри те, що британець двічі нокаутом програв Олександру Усику.

Будь-який суперважковаговик завжди небезпечний, але зараз Дюбуа, можливо, найнебезпечніший хевівейтер у світі, навіть попри поразку в останньому бою,

– заявив Прайс.

Він також відзначив Фабіо Вордлі. Іншого свого співвітчизника він охарактеризував, як бійця з чудовим ходом, із неймовірною, як для важкої ваги, швидкістю рук, із дуже видовищним й орієнтованим на вболівальників стилем.

Як склались поєдинки Дюбуа проти Усика?

Усик переміг Дюбуа на ринзі нокаутом у 9 раунді в серпні 2023 року. Той бій був за звання чемпіона світу за версією WBA, WBO й IBF.

У липні 2025 року Усик знову поклав британця на ринг. Цього разу це був бій за звання абсолютного чемпіона світу, й українець розібрався з опонентом ще швидше, в 5 раунді. Ден Рафаель на своїй сторінці у соцмережі Х тоді показав ще й суддівські записки, за якими Усик виграв 3 з 4 раундів.

