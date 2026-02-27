Інформацію про нове місце роботи українського тренера Миколи Хмелькевича опублікували в телеграм-каналі Lucky Punch. Він раніше працював також із відомими боксерами.

До теми Дюбуа може вкрасти бій з-під носа Усика: як це можливо

За що відповідатиме Хмелькевич у команді Дюбуа?

Український тренер із боксу Микола Хмелькевич приєднався до команди ексчемпіона світу в надважкій вазі Даніеля Дюбуа. Фахівець працює в лондонському клубі BuddhaBox. У команді британського боксера Хмелькевич відповідатиме за загальну боксерську підготовку.

Головним тренером Даніеля Дюбуа залишається Дон Чарльз. Хмелькевич же має досвід співпраці з такими всесвітньо відомими боксерами, як-от Ентоні Джошуа, Кел Брук, Річард Ріакпор і Майкл Пейдж. Наразі Дюбуа готується до поєдинку проти Вордлі, який відбудеться 9 травня.

Якими були бої Дюбуа з Усиком?

Британець Дюбуа мав 2 поєдинки з Усиком. Перший відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець нокаутував суперника в 9 раунді. Перед тим у 8 раунді Усик розбив Дюбуа ніс, і після падіння британця в наступному раунді рефері зупинив бій.

Реванш, який стався в липні 2025 року, мав характер об'єднавчого бою за всі титули. Тобто, за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. І хоча обидва боксери мали обов'язкових опонентів на захист титулів, світові боксерські організації пішли на зустріч чемпіонам.

Цей бій відбувся на Вемблі та тривав навіть менше, ніж попередній. У 5 раунді Усик хоч і пропустив прямий правий, але сам провів 2 влучних контрудари, відправивши Дюбуа в нокдаун. Потому українець продовжив пресинг і потужним ударом із лівої нокаутував британця.

