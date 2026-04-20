Титул чемпиона мира по профессиональному боксу – это звание лучшего бойца на планете в определенной весовой категории, сообщает 24 Канал. Украинцы неоднократно получали такое звание на ринге.

Если опираться на рейтинг украинских боксеров в авторитетном издании BoxRec, то можно составить топ-тройку украинских боксеров с титулом чемпиона мира, если не брать во внимание братьев Кличко и Александра Усика.

Сколько раз титул чемпиона мира выигрывал Василий Ломаченко?

На профессиональном ринге Василий Ломаченко получил суммарно 6 титулов чемпиона мира. Первой его победой за звание чемпиона мира стал бой с американцем Гарри Расселом-младшим. Украинец одержал победу решением судей.

Последний на сегодня его бой тоже был чемпионским. В поединке с австралийцем Джорджем Камбососом Ломаченко выиграл титулы IBF и IBO в легком весе. В 2025 году Василий сообщил о завершении карьеры и отказался от поясов.

Какова история непобедимого Сергея Дзиндзирука?

Сергей Дзиндзирук завоевал титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе в декабре 2005 года. Этот пояс был у украинца на протяжении шести лет. Он провел 7 успешных защит своего титула. Символично, что в одном из тех боев он победил россиянина, дроны чьей страны он сейчас успешно сбивает в рядах ВСУ в Броварском районе.

Свой титул на ринге Дзиндзирук не отдал. WBO отобрала его у него в 2011 году из-за того, что Сергей долго не проводил защит. Основной проблемой того, что украинца долго не было на ринге, было то, что его промоутерская компания Universum никак не могла организовать для него бой.

Кто является еще одним чемпионом мира из Броварского района?

Виктор Постол – уроженец Броварского районе – еще один украинец – чемпион мира по боксу. Этот титул по версии WBC в первом полусреднем весе он завоевал в поединке с аргентинцем Лукасом Матиссе. Тот бой заслуживает отдельной кинематографической истории.

Аргентинца считали большим фаворитом противостояния. Он и его команда строили планы, заглядывая за спину украинцу. Впрочем Постом всех удивил на ринге. В 10 раунде украинец поймал соперника ударом с правой навстречу и нокаутировал его, из-за чего Матиссе уселся на настил ринга и не вставал до конца отсчета.

