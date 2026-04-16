Братья Кличко и не только: самые известные украинские боксеры-холостяки
- Виталий Кличко развелся в 2022 году после 25 лет брака и сосредоточен на решении вопросов города и страны.
- Владимир Кличко не женился в третий раз после разрыва с Хейден Панеттьери, с которой имеет дочь.
Украинские спортсмены всегда являются мишенью для женщин. А в частности, боксеры, поскольку они известны во всем мире, красивы, привлекательны и атлетичны.
Сердца некоторых украинских боксеров пока свободны. Поэтому, 24 Канал вспоминает главных холостяков украинского боксерского мира.
С каких пор Виталий Кличко холостякует?
Самым главным холостяком украинского бокса и всего города Киева является его городской голова Виталий Кличко. Он прожил 25 лет в браке с певицей и моделью Натальей Егоровой. Они воспитали 3 детей. Однако в 2022 году развелись.
Какие свидания? У меня прием граждан с утра до вечера! Вот это мои свидания, где ко мне обращаются с просьбами решить вопросы людей. Вот такие свидания у меня,
– отмечал о своей личной жизни бывший боксер.
Поэтому, от кого-то из женщин сердце Виталия Кличко свободно. Впрочем пока оно занято городом и страной. Кличко-старший замечает, что сейчас нужно преодолевать все вызовы войны, а уже всем остальным заниматься после ее завершения.
В каком статусе сейчас находится Владимир Кличко?
Владимир Кличко в своей жизни имел много женщин. Он дважды был женат, а еще ему приписывали романы с различными моделями и боксерками. Главной женщиной в жизни Владимира была американская актриса Хейден Панеттьери.
Они поженились в 2013 году, имеют дочь. Впрочем роды морально надломили женщину, из-за чего она увлеклась алкоголем и наркотиками. Это сломало брак пары. Кличко забрал дочь себе, воспитывал ее вместе со своей мамой, и третий раз в жизни не женился.
Кто еще из украинских боксеров имеет свободное сердце?
В сентябре 2025 года распалась звездная пара спорстменов – боксера Владислава Сиренко, выступающего в супертяжелом весе, и легкоатлетки Виктории Ткачук. Пара была в отношениях 3,5 года, хотя публично о них стало известно только в 2023 году.
Разрыв стал неожиданностью для фанатов обоих спортсменов. О новых отношениях Владислав Сиренко не сообщал, поэтому можно сделать вывод, что через полгода после разрыва с Викторией Ткачук, его сердце до сих пор свободно.
