3 известных боксера, которые стали волонтерами и активно помогают Украине

Во время полномасштабного вторжения многие украинские спортсмены присоединились к активному волонтерству и помощи Украине. Среди них, конечно, и боксеры.

Украинские боксеры помогают украинцам, украинским военным, сообщает 24 Канал.

Как к помощи Украине включился Тарас Шелестюк?

Украинский боксер Тарас Шелестюк еще в апреле 2022 года создал собственную благотворительную серию NFT, чтобы помочь Украине во время войны. Она доступна на OpenSea.io. Продажа этой серии будет использована для помощи украинской армии.

Кроме того, Шелестюк помог территориальной обороне, детям и жителям, которые пострадали от войны в Украине, которую вызвали российские захватчики. Также он открывал сбор на квадрокоптеры, к которому присоединился и сам выставив на аукцион перчатку с автографом Мейвезера.

Почему Денис Беринчик стал волонтером?

Еще один украинский боксер Денис Беринчик еще в начале полномасштабного вторжения вступил в ряды территориальной обороны. Он рассказывал, что хотел присоединиться к войску еще в 2014 году, ведь россияне фактически сразу оккупировали его родной город Краснодон Луганской области.

Сейчас Беринчик активно занимается волонтерством и присоединился к войне своим именем и деньгами. Он пытается закупать военным на передовую буквально все: генераторы мавики, помогает семьям погибших, занимается ремонтом техники и тому подобное.

Чем Александр Усик помогает армии?

Александр Усик в начале полномасштабного вторжения также вступил в ряды территориальной обороны. После он активно участвовал в проектах по восстановлению и помощи Украине. В частности, его первым проектом стало восстановление дома в Ирпене.

Когда он все же провел бой с Джошуа в 2022 году, то во время поединка боксеру удалось собрать 17 миллионов гривен, которые пошли на машины для ВСУ. Во время первых блэкаутов Усик присоединился к сборам на генераторы. И до сих пор он продолжает поддерживать военных, помогает закрывать им сборы, посещает их в госпиталях и тому подобное.

