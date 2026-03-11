Чемпион Европы проведет свой первый профессиональный бой на боксерском вечере Usyk 17 Promotions
22-летний украинский боксер Айдер Абдураимов проведет свой дебютный бой на профессиональном ринге 21 марта. Поединок состоится в рамках боксерского вечера Usyk-17 Promotions в Киевской области.
По информации Usyk-17 Promotions, Абдураимов встретится на ринге с 42-летним азербайджанским боксером Раофом Агхаевым.
Что известно о боксерском вечере 21 марта?
Мероприятие состоится в Equides Club в Лесниках под Киевом, причем все билеты, которые стоили 25 000 грн, были полностью раскуплены.
Поединки проведут также Александр Хижняк, Павел Ильюша, Даниил Жасан, Элвин Алиев, Джамал Кулиев, Николай Лактионов, Дмитрий Ловчинский и Кира Макогоненко.
Ранее стало известно, что соперником олимпийского чемпиона Александра Хижняка в его дебютном поединке на профессиональном ринге станет колумбийский боксер Вилмер Барон.
Что известно об Айдене Абдураимове?
- Чемпион Украины по боксу 2023 и 2025 годов, двукратный чемпион Европы среди молодежи (2021, 2022), а также победитель и призер многочисленных международных турниров.
Он представлял Украину на Олимпийских играх в Париже 2024, где в первом поединке уступил болгарскому спортсмену Хавьеру Ибаньесу Диасу. В том же году получил бронзовую медаль на чемпионате Азии. В 2024 году Абдураимова признали лучшим боксером среди элиты по версии UBF.
Последний раз он выходил на ринг 28 февраля, потерпев поражение от бразильца Луиса Де Оливейры по раздельному решению судей в трехраундовом бою.