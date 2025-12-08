Директор команды Усика рассказал, верит ли в бой Итаума –Уордли
- Сергей Лапин в шутливой форме высказался о возможном бое между Мозесом Итаумой и Фабио Уордли.
- Лапин считает, что идеальным соперником для Уордли мог бы стать Дерек Чисора для защиты титула, который Уордли получил после отказа Усика.
Мозес Итаума один из лучших молодых боксеров современности. Британский боец может подраться против Фабио Уордли за титул WBO в супертяжелом весе.
Директор команды Александра Усика Сергей Лапин высказался о возможном бое Уордли с Итаумой. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.
Что Лапин сказал о бое Уордли – Итаума?
Директор команды Усика в шутливой форме рассказал, верит ли в бой британских боксеров. Лапин заявил, что если Уордли и Итаума занимается у одного тренера, то могли бы сыграть в карты за чемпионский пояс, а не драться в ринге.
Лапин также назвал идеального соперника для Уордли. Он считает, что британский боксер мог бы подраться с Дереком Чисорой.
Чисора был бы отличным вариантом для Уордли, чтобы защитить подаренный Усиком пояс. Это сильный вариант для титульного поединка,
– сказал Лапин.
Напомним, что недавно Усик отказался от титула WBO в супертяжелом весе. В результате чемпионский пояс перешел к Уордли, который был главным претендентом.
Подерется ли Уордли с Усиком?
Диллиан Уайт в интервью Clubhouse Boxing высказался о том, будет ли драться Уордли с Усиком.
"Нет вариантов, при которых он не будет драться с Фабио. Он будет драться с Фабио. Нужно думать об этом, как о бизнесе. Александр дрался со всеми. Он сделал все. Так что он думает: Мне нужно что-то, чего я могу стремиться", – сказал Уайт.
Он также отметил, что Усик подерется с Уордли, чтобы стать трехкратным абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. По его мнению, это главная цель украинского боксера.
Что известно о будущем Итаумы?
Итаума определился со следующим соперником. Британский боксер 24 января 2026 года будет драться против Джермейна Франклина.
Отметим, что Итаума может подраться с Уордли за титул WBO. Для этого ему нужно будет победить в следующем поединке.
Британский боксер также признался, как планирует использовать Усика, чтобы стать чемпионом мира. Итаума считает, что украинец не захочет с ним драться и в результате откажется от титула, если он будет претендентом на него.