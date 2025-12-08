Директор команди Усика розповів, чи вірить у бій Ітаума – Вордлі
- Сергій Лапін у жартівливій формі висловився про можливий бій між Мозесом Ітаумою та Фабіо Вордлі.
- Лапін вважає, що ідеальним суперником для Вордлі міг би стати Дерек Чісора для захисту титулу, який Вордлі отримав після відмови Усика.
Мозес Ітаума один з найкращих молодих боксерів сучасності. Британський боєць може побитися проти Фабіо Вордлі за титул WBO у надважкій вазі.
Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін висловився про можливий бій Вордлі з Ітаумою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.
Що Лапін сказав про бій Вордлі – Ітаума?
Директор команди Усика у жартівливій формі розповів, чи вірить у бій британських боксерів. Лапін заявив, що якщо Вордлі та Ітаума займається в одного тренера, то могли б зіграти у карти за чемпіонський пояс, а не битися у ринзі.
Лапін також назвав ідеального суперника для Вордлі. Він вважає, що британський боксер міг би побитися з Дереком Чісорою.
Чісора був би чудовим варіантом для Вордлі, щоб захистити подарований Усиком пояс. Це сильний варіант для титульного поєдинку,
– сказав Лапін.
Нагадаємо, що нещодавно Усик відмовився від титулу WBO у надважкій вазі. У результаті чемпіонський пояс перейшов до Вордлі, який був головним претендентом.
Чи поб'ється Вордлі з Усиком?
Ділліан Вайт в інтерв'ю Clubhouse Boxing висловився про те, чи битиметься Вордлі з Усиком.
"Немає варіантів, при яких він не битиметься з Фабіо. Він битиметься з Фабіо. Потрібно думати про це, як про бізнес. Олександр бився з усіма. Він зробив усе. Тож він думає: Мені потрібно щось, чого я можу прагнути", – сказав Вайт.
Він також наголосив, що Усик поб'ється з Вордлі, щоб стати триразовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. На його думку, це головна мета українського боксера.
Що відомо про майбутнє Ітауми?
Ітаума визначився із наступним суперником. Британський боксер 24 січня 2026 року битиметься проти Джермейна Франкліна.
Відзначимо, що Ітаума може побитися з Вордлі за титул WBO. Для цього йому потрібно буде перемогти у наступному поєдинку.
Британський боксер також зізнався, як планує використати Усика, щоб стати чемпіоном світу. Ітаума вважає, що українець не захоче з ним битися та у результаті відмовиться від титулу, якщо він буде претендентом на нього.