8 грудня, 07:21
Директор команди Усика розповів, чи вірить у бій Ітаума – Вордлі

Єгор Торяник
Основні тези
  • Сергій Лапін у жартівливій формі висловився про можливий бій між Мозесом Ітаумою та Фабіо Вордлі.
  • Лапін вважає, що ідеальним суперником для Вордлі міг би стати Дерек Чісора для захисту титулу, який Вордлі отримав після відмови Усика.

Мозес Ітаума один з найкращих молодих боксерів сучасності. Британський боєць може побитися проти Фабіо Вордлі за титул WBO у надважкій вазі.

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін висловився про можливий бій Вордлі з Ітаумою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Що Лапін сказав про бій Вордлі – Ітаума?

Директор команди Усика у жартівливій формі розповів, чи вірить у бій британських боксерів. Лапін заявив, що якщо Вордлі та Ітаума займається в одного тренера, то могли б зіграти у карти за чемпіонський пояс, а не битися у ринзі.

Лапін також назвав ідеального суперника для Вордлі. Він вважає, що британський боксер міг би побитися з Дереком Чісорою.

Чісора був би чудовим варіантом для Вордлі, щоб захистити подарований Усиком пояс. Це сильний варіант для титульного поєдинку,
– сказав Лапін.

Нагадаємо, що нещодавно Усик відмовився від титулу WBO у надважкій вазі. У результаті чемпіонський пояс перейшов до Вордлі, який був головним претендентом. 

Чи поб'ється Вордлі з Усиком?

Ділліан Вайт в інтерв'ю Clubhouse Boxing висловився про те, чи битиметься Вордлі з Усиком.

"Немає варіантів, при яких він не битиметься з Фабіо. Він битиметься з Фабіо. Потрібно думати про це, як про бізнес. Олександр бився з усіма. Він зробив усе. Тож він думає: Мені потрібно щось, чого я можу прагнути", – сказав Вайт.

Він також наголосив, що Усик поб'ється з Вордлі, щоб стати триразовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. На його думку, це головна мета українського боксера.

Що відомо про майбутнє Ітауми?

  • Ітаума визначився із наступним суперником. Британський боксер 24 січня 2026 року битиметься проти Джермейна Франкліна.

  • Відзначимо, що Ітаума може побитися з Вордлі за титул WBO. Для цього йому потрібно буде перемогти у наступному поєдинку.

  • Британський боксер також зізнався, як планує використати Усика, щоб стати чемпіоном світу. Ітаума вважає, що українець не захоче з ним битися та у результаті відмовиться від титулу, якщо він буде претендентом на нього.