Директор команди Усика розповів, чи вірить у бій Ітаума – Вордлі

Мозес Ітаума один з найкращих молодих боксерів сучасності. Британський боєць може побитися проти Фабіо Вордлі за титул WBO у надважкій вазі.

Директор команди Олександра Усика Сергій Лапін висловився про можливий бій Вордлі з Ітаумою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Читайте також Усик зізнався, яку полюбляє слухати музику

Що Лапін сказав про бій Вордлі – Ітаума?

Директор команди Усика у жартівливій формі розповів, чи вірить у бій британських боксерів. Лапін заявив, що якщо Вордлі та Ітаума займається в одного тренера, то могли б зіграти у карти за чемпіонський пояс, а не битися у ринзі.

Лапін також назвав ідеального суперника для Вордлі. Він вважає, що британський боксер міг би побитися з Дереком Чісорою.

Чісора був би чудовим варіантом для Вордлі, щоб захистити подарований Усиком пояс. Це сильний варіант для титульного поєдинку,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що нещодавно Усик відмовився від титулу WBO у надважкій вазі. У результаті чемпіонський пояс перейшов до Вордлі, який був головним претендентом.

Чи поб'ється Вордлі з Усиком?

Ділліан Вайт в інтерв'ю Clubhouse Boxing висловився про те, чи битиметься Вордлі з Усиком.

"Немає варіантів, при яких він не битиметься з Фабіо. Він битиметься з Фабіо. Потрібно думати про це, як про бізнес. Олександр бився з усіма. Він зробив усе. Тож він думає: Мені потрібно щось, чого я можу прагнути", – сказав Вайт.

Він також наголосив, що Усик поб'ється з Вордлі, щоб стати триразовим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. На його думку, це головна мета українського боксера.

Що відомо про майбутнє Ітауми?