"Увидите другого Усика": промоутер Короля хевивейта высказался о реванше с Дюбуа
- Александр Красюк заявил, что Усик подойдет к реваншу с Дюбуа в лучшей форме, учитывая опыт первого боя.
- Реванш между Усиком и Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа вызвал активное обсуждение в боксерском сообществе. Король хевивейта сразится с "Динамитом" за звание абсолютного чемпиона мира.
Промоутер Усика Александр Красюк поделился мыслями относительно реванша против Даниэля Дюбуа. Спортивный функционер заявил, что украинец подойдет к бою в лучшей форме, пишет 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.
Читайте также Усик попал в забавную ситуацию перед интервью: курьезное видео
Что сказал Красюк
Александр Красюк заявил, что Даниэль Дюбуа получил замечательный опыт в первом бою против Александра Усика. Поэтому не надо недооценивать британца, владеющего титулом IBF.
Однако Усик тоже значительно вырос после поединка против Дюбуа в 2023 году. Красюк подчеркнул, что украинский чемпион полностью использует приобретенную мудрость и опыт в реванше с британцем.
Хочу отметить еще кое-что важное! На этот раз вы увидите такого Усика, которого никогда раньше не видели. Больше никаких споров. Пусть победа достанется тому, кто ее действительно заслуживает,
– сказал Красюк.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Проведение боя запланировано на легендарном стадионе "Уэмбли".
Ранее промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен заключил пари с Александром Усиком. В случае победы украинца в реванше против британца, спортивный функционер сделает ему ценный подарок.