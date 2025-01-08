Чисора дал неожиданный прогноз на победителя реванша Усик – Дюбуа

Следующим соперником Александра Усика может стать Даниэль Дюбуа. Британский супертяжеловес уже бросил вызов непобедимому украинцу после второй подряд победы Усика над Тайсоном Фьюри.

Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал возможный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший соперник украинца дал прогноз на победителя этого поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Чисора о реванше Усик – Дюбуа

Чисора оценил шансы своего земляка на победу над Усиком.

Сможет ли Дюбуа победить Усика? Конечно. Учитывая то, как сейчас дела у Дюбуа, так, почему бы и нет?

– заявил Дерек Чисора.

Справка. 31 октября 2020-го года Дерек Чисора провел перенесенный бой против Александра Усика. Боксеры провели весь бой, а судьи единогласно отдали победу украинцу. После поединка Чисора посетил раздевалку Усика с бургерами. Этот поступок изрядно оценил Александр.

Напомним, что Усик уже встречался с Дюбуа в августе 2023-го года. Тот поединок в польском городе Вроцлав длился 9 раундов и закончился победой украинца техническим нокаутом.

Чтобы претендовать на бой против Усика Дюбуа сначала следует защитить пояс IBF в своем следующем поединке против Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля.